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«Рух» – «Верес»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.6

08 мая 2026 9:42
Рух - Верес
09 мая 2026, суббота 13:00 | Украина. Премьер-лига, 27 тур
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2.60
Тотал матча больше 2.5
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9 мая состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Рух» примет ровенский «Верес». Встреча команды, находящейся в зоне вылета, и крепкого середняка. Хозяева переживают катастрофический спад, а гости демонстрируют неплохую результативность.

«Рух»

Львовяне подходят к матчу после домашнего поражения от «Зари» (1:2) и потерпели три поражения подряд в УПЛ. Команда пропускает в 11 последних матчах чемпионата и имеет худшую оборону в лиге – 12 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.40 гола за матч. Виталий Роман с 3 голами в 17 матчах является лучшим бомбардиром. «Рух» практически не забивает – 2 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. Команда пропускает в 20 последних матчах во всех турнирах. При этом «Рух» не проигрывает в 8 из 9 последних домашних матчей против «Вереса».

«Верес»

Ровенчане подходят к матчу после домашней ничьей с «Эпицентром» (3:3) и демонстрируют неплохую результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. «Верес» пропускает в среднем 1.80 гола за игру и забивает в трeх последних очных матчах против «Руха».

Факты о командах

«Рух»

  • Проигрывает в 3 последних матчах УПЛ
  • Пропускает в 11 последних матчах УПЛ
  • В среднем: 0.40 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 20 последних матчах во всех турнирах
  • Не проигрывает в 8 из 9 последних домашних матчей против «Вереса»

«Верес»

  • В среднем: 1.60 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних очных матчах против «Руха»
  • Ничья в последнем матче с «Эпицентром» (3:3)
  • Разгромное поражение от «Металлиста 1925» (0:4) в апреле
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч «Рух» – «Верес»

«Рух» переживает катастрофический спад и пропускает в 20 последних матчах, однако имеет впечатляющее историческое преимущество в домашних встречах против «Вереса». «Верес» демонстрирует неплохую результативность и забивает в трeх последних очных матчах. Ожидаем, что гости сумеют воспользоваться проблемами хозяев в обороне и как минимум не уступят.

Рекомендованные ставки

  • Тотал матча больше 2.5 – коэффициент 2.6
  • Победа «Вереса» с форой (0)

2.60
Тотал матча больше 2.5
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Украина. Премьер-лига Верес Рух
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