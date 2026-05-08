9 мая состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Рух» примет ровенский «Верес». Встреча команды, находящейся в зоне вылета, и крепкого середняка. Хозяева переживают катастрофический спад, а гости демонстрируют неплохую результативность.
«Рух»
Львовяне подходят к матчу после домашнего поражения от «Зари» (1:2) и потерпели три поражения подряд в УПЛ. Команда пропускает в 11 последних матчах чемпионата и имеет худшую оборону в лиге – 12 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.40 гола за матч. Виталий Роман с 3 голами в 17 матчах является лучшим бомбардиром. «Рух» практически не забивает – 2 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. Команда пропускает в 20 последних матчах во всех турнирах. При этом «Рух» не проигрывает в 8 из 9 последних домашних матчей против «Вереса».
«Верес»
Ровенчане подходят к матчу после домашней ничьей с «Эпицентром» (3:3) и демонстрируют неплохую результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. «Верес» пропускает в среднем 1.80 гола за игру и забивает в трeх последних очных матчах против «Руха».
Факты о командах
«Рух»
- Проигрывает в 3 последних матчах УПЛ
- Пропускает в 11 последних матчах УПЛ
- В среднем: 0.40 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)
- Пропускает в 20 последних матчах во всех турнирах
- Не проигрывает в 8 из 9 последних домашних матчей против «Вереса»
«Верес»
- В среднем: 1.60 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
- Забивает в 3 последних очных матчах против «Руха»
- Ничья в последнем матче с «Эпицентром» (3:3)
- Разгромное поражение от «Металлиста 1925» (0:4) в апреле
- Пропускает в 6 из 8 последних матчей
Прогноз на матч «Рух» – «Верес»
«Рух» переживает катастрофический спад и пропускает в 20 последних матчах, однако имеет впечатляющее историческое преимущество в домашних встречах против «Вереса». «Верес» демонстрирует неплохую результативность и забивает в трeх последних очных матчах. Ожидаем, что гости сумеют воспользоваться проблемами хозяев в обороне и как минимум не уступят.
Рекомендованные ставки
- Тотал матча больше 2.5 – коэффициент 2.6
- Победа «Вереса» с форой (0)