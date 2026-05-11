12 мая состоится матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором ровенский «Верес» примет криворожский «Кривбасс». Хозяева переживают игровой спад и не побеждают на протяжении трeх туров, тогда как гости набрали фантастический ход в атаке и штампуют голы пачками. Встреча обещает стать результативной, учитывая проблемы обеих команд в обороне.

«Верес»

Ровенчане забуксовали на финише сезона. Безвыигрышная серия в чемпионате составляет 3 матча. После нулевой ничьей с «Рухом» команда не может обрести стабильность. В последних 5 встречах «Верес» забил 6 мячей (1,20 в среднем) и пропустил 9 (1,80). Оборона регулярно даeт сбои, и это главная головная боль тренерского штаба. Всплески вроде победы над «Александрией» (3:0) сменяются провалами, как поражение от «Металлиста 1925» (0:4). Команда явно доигрывает сезон без турнирных задач и не демонстрирует запредельной мотивации. Однако в активе «Вереса» есть яркая победа над «Кривбассом» в прошлом сезоне (3:0), что даeт определeнную психологическую опору.

«Кривбасс»

Криворожцы превратились в самую зрелищную команду лиги. Команда забивает в 5 последних матчах подряд и наколотила невероятные 14 мячей на этом отрезке – 2,80 гола в среднем за игру. Глейкер Мендоса с 10 голами в 27 матчах ведeт атаку, но главная сила «Кривбасса» – именно командное взаимодействие и быстрые переходы. Победа над «Карпатами» (1:0) стала редким низовым матчем, до этого были результативная ничья со «СК Полтавой» (3:3), феерические 5:6 с «Динамо», разгром «Руха» (3:0) и победа над «Кудровкой» (2:1). Однако есть и обратная сторона: оборона пропускает в среднем 2,00 мяча за игру. Это команда, которая играет в стиле «вы нам – сколько сможете, мы вам – сколько захотим». «Кривбасс» выиграл 3 последних гостевых очных матча с «Вересом» и не проигрывает на выезде в 6 из 8 последних встреч.

Факты о командах:

«Верес»

Без побед в 3 последних матчах

Пропускает в среднем 1,80 мяча за игру (последние 5 встреч)

Забивает в среднем 1,20 мяча за игру

Доигрывает сезон без турнирных задач

«Кривбасс»

Забивает в 5 последних матчах подряд

Забивает в среднем 2,80 мяча за игру (последние 5 встреч)

Пропускает в среднем 2,00 мяча за игру

Выиграл 3 последних гостевых очных матча с «Вересом»

История противостояний

«Кривбасс» выиграл 3 последних гостевых очных встречи

«Кривбасс» забивает в 6 из 8 последних личных матчей

Последняя встреча: ничья (2:2)

Прогноз на матч «Верес» – «Кривбасс»

«Кривбасс» находится в потрясающей атакующей форме и забивает пачками, но и пропускает регулярно. «Верес» нестабилен, однако способен отличиться дома. Учитывая, что обе команды имеют проблемы в обороне, а гости исторически успешно играют в Ровно, наиболее вероятным сценарием видится результативный матч с голами в обе стороны и итоговой победой «Кривбасса».

Рекомендованные ставки: