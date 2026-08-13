Матч 3-го тура украинской Премьер-лиги между «Эпицентром» и ровенским «Вересом» пройдет 14 августа в Каменце-Подольском на стадионе «Арена-Львов». Хозяева подходят к игре с уверенной домашней формой – они не проигрывают в девяти из одиннадцати последних матчей на своем поле, тогда как гости находятся в глубоком кризисе, проиграв четыре последних матча. Встречаются команды с разными целями и настроением: «Эпицентр» стремится закрепиться в верхней части таблицы, а «Верес» пытается прервать неудачную серию. Кто же сумеет взять верх в этом противостоянии?

Кто победит в матче

В пользу «Эпицентра» говорит их надежная игра на домашнем стадионе и стабильная атака. Хозяева не проигрывают в девяти из одиннадцати последних матчей на своем поле, а в среднем за последние пять игр забивают 1,20 гола за матч. В очных встречах с «Вересом» «Эпицентр» также демонстрирует стабильность в атаке – он забивает в трех последних матчах против этого соперника. Оборона хозяев выглядит достаточно надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола. В предыдущем туре «Эпицентр» уступил «Шахтеру» (0-2), но до этого уверенно разгромил «Оболонь» (3-0), что говорит о способности команды быстро реагировать на неудачи. Кроме того, в товарищеских матчах перед сезоном команда показывала неплохой уровень игры.

«Верес» подходит к матчу в кризисном состоянии. Команда проиграла четыре последних матча, а ее защита действует крайне ненадежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 2,00 гола и пропускают в шести последних матчах. Атака гостей также не впечатляет: в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,60 гола. В последнем туре «Верес» уступил «Динамо Киев» (1-2), а до этого проиграл «Харькову» (0-1), что подтверждает проблемы команды как в атаке, так и в защите. В очных встречах с «Эпицентром» «Верес» забивает стабильно – в трех последних матчах против этого соперника, но при этом их оборона позволяет хозяевам создавать моменты у своих ворот.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о преимуществе «Эпицентра». Хозяева имеют стабильную домашнюю форму, играют против соперника в кризисе, и их атака выглядит более убедительной. Учитывая проблемы «Вереса» в защите и слабую реализацию, «Эпицентр» является фаворитом в этом матче.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях команды обмениваются результатами: в последних трех матчах «Эпицентр» и «Верес» забивают друг другу стабильно, но при этом хозяева чаще уступают (одна победа, две ничьи в трех последних встречах). Однако текущая форма «Эпицентра» значительно лучше: команда не проигрывает дома в девяти из одиннадцати матчей, тогда как «Верес» проиграл четыре последних встречи и много пропускает. Учитывая проблемы гостей, «Эпицентр» имеет все шансы прервать свою неудачную серию в очных встречах.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Эпицентра». Хозяева имеют солидную домашнюю форму (не проигрывают в девяти из одиннадцати последних матчей на своем поле), стабильно забивают и играют против соперника, который находится в кризисе: четыре поражения подряд, слабая атака и ненадежная защита. Учитывая все факторы, «Эпицентр» должен уверенно взять три очка в этом матче. Ставка: победа «Эпицентра» с коэффициентом 2,10.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го тура украинской Премьер-лиги между «Эпицентром» и «Вересом» состоится 14 августа 2026 года в Каменце-Подольском на стадионе «Арена-Львов» и начнется в 18-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.