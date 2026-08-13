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«Эпицентр» — «Верес»: кто победит в матче 3-го тура чемпионата Украины 2026/2027

13 августа 2026 9:47
Эпицентр - Верес
14 авг. 2026, пятница 18:00 | Украина. Премьер-лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Эпицентра»
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Матч 3-го тура украинской Премьер-лиги между «Эпицентром» и ровенским «Вересом» пройдет 14 августа в Каменце-Подольском на стадионе «Арена-Львов». Хозяева подходят к игре с уверенной домашней формой – они не проигрывают в девяти из одиннадцати последних матчей на своем поле, тогда как гости находятся в глубоком кризисе, проиграв четыре последних матча. Встречаются команды с разными целями и настроением: «Эпицентр» стремится закрепиться в верхней части таблицы, а «Верес» пытается прервать неудачную серию. Кто же сумеет взять верх в этом противостоянии?

Кто победит в матче

В пользу «Эпицентра» говорит их надежная игра на домашнем стадионе и стабильная атака. Хозяева не проигрывают в девяти из одиннадцати последних матчей на своем поле, а в среднем за последние пять игр забивают 1,20 гола за матч. В очных встречах с «Вересом» «Эпицентр» также демонстрирует стабильность в атаке – он забивает в трех последних матчах против этого соперника. Оборона хозяев выглядит достаточно надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола. В предыдущем туре «Эпицентр» уступил «Шахтеру» (0-2), но до этого уверенно разгромил «Оболонь» (3-0), что говорит о способности команды быстро реагировать на неудачи. Кроме того, в товарищеских матчах перед сезоном команда показывала неплохой уровень игры.

«Верес» подходит к матчу в кризисном состоянии. Команда проиграла четыре последних матча, а ее защита действует крайне ненадежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 2,00 гола и пропускают в шести последних матчах. Атака гостей также не впечатляет: в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,60 гола. В последнем туре «Верес» уступил «Динамо Киев» (1-2), а до этого проиграл «Харькову» (0-1), что подтверждает проблемы команды как в атаке, так и в защите. В очных встречах с «Эпицентром» «Верес» забивает стабильно – в трех последних матчах против этого соперника, но при этом их оборона позволяет хозяевам создавать моменты у своих ворот.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о преимуществе «Эпицентра». Хозяева имеют стабильную домашнюю форму, играют против соперника в кризисе, и их атака выглядит более убедительной. Учитывая проблемы «Вереса» в защите и слабую реализацию, «Эпицентр» является фаворитом в этом матче.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях команды обмениваются результатами: в последних трех матчах «Эпицентр» и «Верес» забивают друг другу стабильно, но при этом хозяева чаще уступают (одна победа, две ничьи в трех последних встречах). Однако текущая форма «Эпицентра» значительно лучше: команда не проигрывает дома в девяти из одиннадцати матчей, тогда как «Верес» проиграл четыре последних встречи и много пропускает. Учитывая проблемы гостей, «Эпицентр» имеет все шансы прервать свою неудачную серию в очных встречах.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 2 (67%)
Побед - 1 (33%)
5
Забитых мячей
6
1.67
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Эпицентр
2 : 3
01.11.2025
Верес
Самая крупная ничья
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Верес
3 : 3
02.05.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Эпицентр
0 : 0
14.08.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Верес
3 : 3
02.05.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Эпицентр
2 : 3
01.11.2025
Верес

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эпицентр
71
Никита Федотов
ВР
13
Serjan Repaj
ЦЗ
77
Нил Кох
ЦЗ
97
Александр Климец
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
14
R. Tavares
ЦП
8
Николай Миронюк
ЦП
59
Артем Козак
ПВ
99
Карлос Рохас
ПВ
20
Вадим Сидун
ЦФ
77
Хоакинете
РФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Верес
91
Валентин Горох
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
88
Rostyslav Baran
ЦП
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
22
Константинос Стамулис
ЦФ
7
Y. Fabricio
ЦФ
9
Nathanael Blair
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Эпицентр
31
Олег Билык
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
25
V. Gorin (pen.)
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
11
Andriy Boyko
ЦЗ
28
Andriy Lipovuz
ЦП
21
Nene
ЦП
10
Джон Себерио
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
15
Maksym Yevpak
ЦФ
Верес
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
13
Oleksandr Kharechko
ВР
53
Andrey Victor
ЦЗ
5
Pavlo Bahrii
ЦЗ
25
Ivan Sanotskyi
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
6
David Niyo
ЦП
55
Anton Vydrych
ЦП
27
Stanislav Migutskyi
ЦП
30
Luka Khokhashvili
ЦП
80
Гильерме Баия
ЦФ
4-2-2-2
71
Федотов
13
77
Кох
97
Климец
70
Кирюханцев
14
8
Миронюк
59
Козак
99
Рохас
20
Сидун
77
2-1-1-1-5
91
Горох
3
Вовченко
44
Чечер
14
Харатин
88
77
Шарай
19
Гонсалвеш
9
7
22
Стамулис
4
Ципот
70
Кирюханцев
28
28
70
Кирюханцев
59
Козак
21
21
59
Козак
8
Миронюк
10
Себерио
10
Себерио
8
Миронюк
14
15
15
14
77
Шарай
5
5
77
Шарай
88
17
Протасевич
17
Протасевич
88
44
Чечер
6
6
44
Чечер
Остались в запасе
Эпицентр
Верес
31
Олег Билык
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
25
V. Gorin (pen.)
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
11
Andriy Boyko
ЦЗ
5
Евгений Запорожец
ЦП
Главный тренер
Сергей Нагорняк
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
13
Oleksandr Kharechko
ВР
53
Andrey Victor
ЦЗ
25
Ivan Sanotskyi
ЦЗ
55
Anton Vydrych
ЦП
27
Stanislav Migutskyi
ЦП
30
Luka Khokhashvili
ЦП
80
Гильерме Баия
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
31
Олег Билык
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
25
V. Gorin (pen.)
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
11
Andriy Boyko
ЦЗ
5
Евгений Запорожец
ЦП
Остались в запасе
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
13
Oleksandr Kharechko
ВР
53
Andrey Victor
ЦЗ
25
Ivan Sanotskyi
ЦЗ
55
Anton Vydrych
ЦП
27
Stanislav Migutskyi
ЦП
30
Luka Khokhashvili
ЦП
80
Гильерме Баия
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Главный тренер
Сергей Лавриненко

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Эпицентра». Хозяева имеют солидную домашнюю форму (не проигрывают в девяти из одиннадцати последних матчей на своем поле), стабильно забивают и играют против соперника, который находится в кризисе: четыре поражения подряд, слабая атака и ненадежная защита. Учитывая все факторы, «Эпицентр» должен уверенно взять три очка в этом матче. Ставка: победа «Эпицентра» с коэффициентом 2,10.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го тура украинской Премьер-лиги между «Эпицентром» и «Вересом» состоится 14 августа 2026 года в Каменце-Подольском на стадионе «Арена-Львов» и начнется в 18-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Эпицентр» – «Верес»: смотреть онлайн

2.10
Победа «Эпицентра»
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Автор: Миронов Николай
Украина. Премьер-лига Верес Эпицентр
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