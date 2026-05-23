24 мая в рамках 30-го тура украинской Премьер-лиги встретятся «Верес» и «Металлист 1925». Хозяева занимают 10-е место с 31 очком – середина таблицы, без турнирных задач. Гости располагаются на 6-й строчке с 48 очками – зона еврокубков. «Металлист» борется за место в Лиге Конференций, а «Верес» уже в отпуске.

«Верес»

«Верес» заканчивает сезон на спаде – 5 матчей без побед. Оборона просто развалилась: 10 пропущенных за последние 5 игр (2.00 в среднем). В прошлом туре уступили «Карпатам» (0:2) на выезде. Атака тоже не блещет – 0.80 гола за игру.

Но есть нюанс: исторически «Верес» удобен «Металлисту». 7 из 9 последних очных матчей без поражений, и забивают им в 8 из 10 встреч. Это психологический плюс. В первом круге, правда, «Металлист» разгромил «Верес» 4:0 – неприятный осадок остался. Дома «Верес» захочет реабилитироваться перед болельщиками.

«Металлист 1925»

Харьковчане ведут борьбу за еврокубки – 6-е место, 48 очков. Команда в неплохой форме: 3 ничьи подряд, но без побед.

Проблема в том, что «Металлист» пропускает в 5 последних матчах подряд (1.20 гола в среднем). Оборона не надeжна. В первом круге они разнесли «Верес» 4:0, но сейчас играют в гостях. Харьковчанам нужна победа для еврокубков, но они не выигрывают уже 3 матча подряд.

Факты о командах:

«Верес»

Занимает 10-е место, 31 очко – спокойный финиш

Пять матчей без побед – спад

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей против «Металлиста»

Забивает в 8 из 10 последних очных встреч

В среднем: 0.80 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

«Металлист 1925»

Занимает 6-е место, 48 очков – борьба за еврокубки

Три ничьи подряд – без побед

Забивает в 3 последних матчах подряд

Пропускает в 5 последних матчах подряд

В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

История личных встреч

«Верес» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей против «Металлиста»

«Верес» забивает в 8 из 10 последних очных встреч

В первом круге «Металлист» выиграл 4:0

Прогноз на матч «Верес» – «Металлист 1925»

«Металлисту» нужна победа для еврокубков. «Вересу» уже ничего не нужно – середняк в отпуске. Но есть исторический фактор: «Верес» – неудобный соперник для харьковчан. 7 из 9 матчей без поражений – это серьeзно.

Однако в первом круге «Металлист» разгромил «Верес» 4:0, показав, что может с ними делать всe что угодно. Сейчас мотивация гостей запредельная. Проблема – их оборона (пропускают в 5 матчах подряд). «Верес» забивает «Металлисту» регулярно, так что гол хозяев вероятен.

Скорее всего, «Металлист» добьeтся своего за счeт класса и Itodo, но без гола хозяев не обойдeтся. Ожидаем результативный матч.

Рекомендованные ставки: