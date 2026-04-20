20.04.2026, понедельник, 13:00
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Украина. Премьер-лига, 24 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Александрия
Александрия
4-1-3-2
72
22
Скорко
26
Кампуш
50
Бехиратче
91
Бутко
15
Мишнев
37
Яд
10
Булеца
19
Родригеш
99
Кастильо
49
Амарал
1-1-2-2-4
91
Горох
3
Вовченко
14
Харатин
8
Кльоц
26
2
Смиян
77
Шарай
22
19
7
4
Ципот
50
Бехиратче
40
Черныш
40
Черныш
50
Бехиратче
49
Амарал
79
79
49
Амарал
10
Булеца
77
77
10
Булеца
19
Родригеш
44
Сильва
44
Сильва
19
Родригеш
14
Харатин
44
44
14
Харатин
8
8
8
Кльоц
18
Бойко
18
Бойко
8
Кльоц
26
30
Ндукве
30
Ндукве
26
19
80
80
19
Остались в запасе
Александрия
Верес
61
Mykyta Stovba
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
17
Artur Andreichyk
ЦЗ
97
Nazar Prokopenko
ЦП
24
Хуссейн Туати
ЛВ
11
Артем Шулянский
ЛВ
19
Жота
ПВ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЛАЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
6
David Niyo
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
61
Mykyta Stovba
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
17
Artur Andreichyk
ЦЗ
97
Nazar Prokopenko
ЦП
24
Хуссейн Туати
ЛВ
11
Артем Шулянский
ЛВ
19
Жота
ПВ
Остались в запасе
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЛАЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
6
David Niyo
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Александрия - Верес
2
6
Всего ударов по воротам
7
5
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
10
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Вереса», 24-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Верес»
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Источник: «Бомбардир»