Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Александрия» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2026

«Александрия» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2026

20 апреля, 11:50
Александрия
20.04.2026, понедельник, 13:00
Украина. Премьер-лига, 24 тур
0 : 3
Завершен
Верес
39' И. Харатин 90' G. de Jesus Lima
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
72
Makarenko Nazar
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
26
Мигель Кампуш
ЦЗ
50
Джоселин Бехиратче
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
49
Матеус Амарал
АП
10
Сергей Булеца
АП
19
Мауро Родригеш
ЛВ
37
Папа Яд
ЛВ
99
Брайан Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Верес
91
Валентин Горох
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
26
Serhii Sten
ЦП
2
Максим Смиян
АП
77
Владислав Шарай
ЛВ
4
Кай Ципот
ЦФ
7
Fabrício Yan
ЦФ
19
André Gonçalves
ЦФ
22
Konstantinos Stamoulis
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Александрия
61
Mykyta Stovba
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
17
Artur Andreichyk
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
79
Denis Khmelovskyy
ЦП
24
Хуссейн Туати
ЛВ
11
Артем Шулянский
ЛВ
19
Жота
ПВ
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
44
Джоннатан Сильва
РФ
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЛАЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
44
Cheche Danyil
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
8
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
6
David Niyo
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
80
Guilherme de Jesus Lima
ЦФ
4-1-3-2
72
22
Скорко
26
Кампуш
50
Бехиратче
91
Бутко
15
Мишнев
37
Яд
10
Булеца
19
Родригеш
99
Кастильо
49
Амарал
1-1-2-2-4
91
Горох
3
Вовченко
14
Харатин
8
Кльоц
26
2
Смиян
77
Шарай
22
19
7
4
Ципот
50
Бехиратче
40
Черныш
40
Черныш
50
Бехиратче
49
Амарал
79
79
49
Амарал
10
Булеца
77
77
10
Булеца
19
Родригеш
44
Сильва
44
Сильва
19
Родригеш
14
Харатин
44
44
14
Харатин
8
8
8
Кльоц
18
Бойко
18
Бойко
8
Кльоц
26
30
Ндукве
30
Ндукве
26
19
80
80
19
Остались в запасе
Александрия
Верес
61
Mykyta Stovba
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
17
Artur Andreichyk
ЦЗ
97
Nazar Prokopenko
ЦП
24
Хуссейн Туати
ЛВ
11
Артем Шулянский
ЛВ
19
Жота
ПВ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЛАЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
6
David Niyo
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
61
Mykyta Stovba
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
17
Artur Andreichyk
ЦЗ
97
Nazar Prokopenko
ЦП
24
Хуссейн Туати
ЛВ
11
Артем Шулянский
ЛВ
19
Жота
ПВ
Остались в запасе
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЛАЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
6
David Niyo
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Александрия - Верес
2
6
Всего ударов по воротам
7
5
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
10
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Вереса», 24-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Верес»

«Александрия» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Верес Александрия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
2
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
1
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
Украинец Забарный из «ПСЖ» переключился с футбола на другой вид спорта
30 июля
5
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Шевченко перестал общаться с Пирло из-за России
30 июля
4
Стало известно, почему экс-игрок Украины Милевский стал алкоголиком и наркоманом
4 июля
6
ФотоСмолов сделал фото с бывшим украинским партнером
22 июня
10
Тимощук отреагировал на лишение себя всех званий и регалий на Украине
15 июня
9
Несколько игроков РПЛ внесены в базу «Миротворца»
11 июня
9
Захарова прокомментировала просьбу Украины не допускать российские команды: «Лучше бы написали в ФИФА и УЕФА, сколько детей они убили»
6 июня
4
Усик назвал российского спортсмена лучшим в истории
21 мая
21
4-кратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
16 мая
7
Еще один экс-игрок сборной России попал в базу «Миротворца»*
14 мая
5
«Шахтер» стал чемпионом Украины и попал в общий этап Лиги чемпионов
11 мая
Сборную Украины впервые возглавит иностранец
4 мая
3
Лига конференций. «Шахтер» под руководством экс-игрока «Барсы» уступил в Польше клубу АПЛ (1:3)
1 мая
6
Реакция Колоскова на слова Михайличенко об отказе играть за сборную России
29 апреля
4
«Я засмеялся»: украинец Михайличенко рассказал об отказе играть за сборную России
29 апреля
8
Киевское «Динамо» совершило героический камбэк, выиграв в гостях с 1:4
27 апреля
6
Реакция РФС на слова Шевченко о недопуске России
25 апреля
34
Мостового внесли в базу «Миротворца»*
18 апреля
15
«Шахтер» вышел в полуфинал еврокубка
16 апреля
3
⚡️ Умер Мирча Луческу – экс-тренеру «Зенита» было 80 лет
7 апреля
23
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
28 марта
18
Сборную Украины ограбили в Европе
27 марта
26
ФотоВыступающий против снятия бана с России Шевченко навестил «Милан»
14 марта
4
Мудрик тренируется с любителями
6 марта
«Александрия» – «Оболонь»: прогноз и ставки на матч 23 февраля 2026 с коэффициентом 1.48
6 марта
Зиньковский отказал украинскому топ-клубу в 2020 году: «Почему-то не тянуло»
5 марта
4
Экс-тренер «Шахтера» Фонсека возмущен стремлением ФИФА вернуть Россию
25 февраля
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+