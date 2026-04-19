«Александрия» – «Верес»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2026 с коэффициентом 3

19 апреля 2026 8:47
Александрия - Верес
20 апр. 2026, понедельник 13:00 | Украина. Премьер-лига, 24 тур
3.00
Ничья
Сделать ставку

20 апреля в рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги «Александрия» на своeм поле примет ровненский «Верес». Хозяева переживают ужасный кризис и не могут выиграть 15 матчей, а гости находятся в середине таблицы. «Александрия» имеет феноменальную статистику личных встреч, но их текущая форма вызывает серьeзные вопросы.

«Александрия»

Хозяева переживают настоящий кошмар. Пятнадцать матчей без побед, 15-е место в таблице – всe идeт к вылету. Оборона катастрофическая: 2.6 пропущенных гола в среднем за последние 5 игр. В атаке тоже швах – 0.6 гола за игру, и команда не забивает в 5 из 7 последних матчей. Зато в личных встречах с «Вересом» у «Александрии» феноменальная статистика: 8 матчей без поражений и 7 матчей с забитыми голами. В последней игре «Александрия» проиграла «Карпатам» (0:2) и продолжает свою ужасную серию.

«Верес»

Гости подходят к этому матчу в неплохой форме. Команда занимает 10-е место и уже решила задачи на сезон. В атаке скромно – 0.6 гола за игру в последних 5 матчах. Оборона – 1.2 пропущенных в среднем. В гостях «Верес» не может выиграть 7 матчей подряд, что является тревожным сигналом. В личных встречах с «Александрией» у гостей статистика удручающая: 8 матчей без побед. В последней игре «Верес» разгромно проиграл «Металлисту 1925» (0:4) и прервал свою небольшую беспроигрышную серию.

Факты о командах

«Александрия»

  • Пятнадцать матчей без побед – команда в глубочайшем кризисе
  • Оборона катастрофическая: 2.60 пропущенных за последние 5 игр
  • В среднем: 0.60 гола забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 8 последних очных матчах с «Вересом»
  • Забивает в 7 последних очных встречах

«Верес»

  • Семь матчей без побед на выезде
  • В среднем: 0.60 гола забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не может выиграть у «Александрии» в 8 последних очных матчах
  • 10-е место в таблице
  • Разгромное поражение от «Металлиста 1925» в последнем туре

Прогноз на матч «Александрия» – «Верес»

Статистика личных встреч говорит о доминировании «Александрии» – 8 матчей без поражений. Но текущая форма хозяев настолько ужасна (15 матчей без побед, катастрофическая оборона), что это вряд ли поможет. «Верес» не может выиграть на выезде 7 матчей, но против такого кризисного соперника у них есть шанс прервать эту серию. Скорее всего, нас ждeт осторожная игра с минимумом голов, и ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

Рекомендованные ставки

  • Ничья – коэффициент 3.00
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Гроховский Сергей
Украина. Премьер-лига Верес Александрия
Другие прогнозы
20.04.2026
00:30
1.57
Бразилия. Серия А, 12 тур
Палмейрас - Атлетико Паранаэнсе
Победа «Палмейраса»
20.04.2026
00:30
1.95
Бразилия. Серия А, 12 тур
Брагантино - Ремо
Тотал меньше 2.5 голов 
20.04.2026
01:30
1.50
Бразилия. Серия А, 12 тур
Фламенго - Баия
Победа «Фламенго»
20.04.2026
13:00
3.00
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Александрия - Верес
Ничья
20.04.2026
14:00
1.40
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Днепр - Торпедо-БелАЗ
«Торпедо-БелАЗ» не проиграет (X2)
20.04.2026
16:00
2.07
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Арсенал - Белшина
Победа «Арсенала»
