20 апреля в рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги «Александрия» на своeм поле примет ровненский «Верес». Хозяева переживают ужасный кризис и не могут выиграть 15 матчей, а гости находятся в середине таблицы. «Александрия» имеет феноменальную статистику личных встреч, но их текущая форма вызывает серьeзные вопросы.

«Александрия»

Хозяева переживают настоящий кошмар. Пятнадцать матчей без побед, 15-е место в таблице – всe идeт к вылету. Оборона катастрофическая: 2.6 пропущенных гола в среднем за последние 5 игр. В атаке тоже швах – 0.6 гола за игру, и команда не забивает в 5 из 7 последних матчей. Зато в личных встречах с «Вересом» у «Александрии» феноменальная статистика: 8 матчей без поражений и 7 матчей с забитыми голами. В последней игре «Александрия» проиграла «Карпатам» (0:2) и продолжает свою ужасную серию.

«Верес»

Гости подходят к этому матчу в неплохой форме. Команда занимает 10-е место и уже решила задачи на сезон. В атаке скромно – 0.6 гола за игру в последних 5 матчах. Оборона – 1.2 пропущенных в среднем. В гостях «Верес» не может выиграть 7 матчей подряд, что является тревожным сигналом. В личных встречах с «Александрией» у гостей статистика удручающая: 8 матчей без побед. В последней игре «Верес» разгромно проиграл «Металлисту 1925» (0:4) и прервал свою небольшую беспроигрышную серию.

Факты о командах

«Александрия»

Пятнадцать матчей без побед – команда в глубочайшем кризисе

Оборона катастрофическая: 2.60 пропущенных за последние 5 игр

В среднем: 0.60 гола забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 8 последних очных матчах с «Вересом»

Забивает в 7 последних очных встречах

«Верес»

Семь матчей без побед на выезде

В среднем: 0.60 гола забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Не может выиграть у «Александрии» в 8 последних очных матчах

10-е место в таблице

Разгромное поражение от «Металлиста 1925» в последнем туре

Прогноз на матч «Александрия» – «Верес»

Статистика личных встреч говорит о доминировании «Александрии» – 8 матчей без поражений. Но текущая форма хозяев настолько ужасна (15 матчей без побед, катастрофическая оборона), что это вряд ли поможет. «Верес» не может выиграть на выезде 7 матчей, но против такого кризисного соперника у них есть шанс прервать эту серию. Скорее всего, нас ждeт осторожная игра с минимумом голов, и ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

