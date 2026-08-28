Составы команд
Колос
Колос
4-2-1-2-1
31
Пахолюк
42
33
Гончаренко
2
3
Козик
7
Демченко
55
Теллес
99
Ррапай
70
Климчук
14
Кане
17
Салабай
4-1-1-3-1
1
Федоривский
55
Суханов
3
Ермаков
30
Прокопчук
2
Капинус
6
Чех
15
Мишнев
17
Морозко
10
Слободян
14
Шулянский
9
Устименко
3
Козик
45
Хрипчук
45
Хрипчук
3
Козик
14
Кане
90
90
14
Кане
70
Климчук
30
Ндукве
30
Ндукве
70
Климчук
17
Салабай
11
Тахири
11
Тахири
17
Салабай
55
Суханов
7
Маткевич
7
Маткевич
55
Суханов
6
Чех
20
Волохатый
20
Волохатый
6
Чех
14
Шулянский
13
Мединский
13
Мединский
14
Шулянский
Остались в запасе
Колос
Оболонь
1
Дмитрий Мацапура
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
15
Артем Гусол
ЦП
21
Dmytro Sukhonos
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
Главный тренер
Руслан Костышин
36
Nikita Vorobyov
ВР
78
Vladyslav Skrygun
ЦЗ
44
Александр Жовтенко
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
23
Артем Кулаковский
ЦП
50
Денис Шостак
АП
95
S. Rebrysh
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
15
Артем Гусол
ЦП
21
Dmytro Sukhonos
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
Остались в запасе
36
Nikita Vorobyov
ВР
78
Vladyslav Skrygun
ЦЗ
44
Александр Жовтенко
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
23
Артем Кулаковский
ЦП
50
Денис Шостак
АП
95
S. Rebrysh
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Колос - Оболонь
1
1
Всего ударов по воротам
4
3
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Оболони», 4-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос» – «Оболонь»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»