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  • «Колос» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2026

«Колос» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2026

28 августа, 14:21
Колос
28.08.2026, пятница, 15:30
Украина. Премьер-лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Оболонь
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
42
Oleksandr Savchuk
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
7
Александр Демченко
ОП
55
Элиас Теллес
ОП
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
17
Антон Салабай
ЛФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
30
Кирилл Прокопчук
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
17
Евгений Морозко
ЛВ
14
Артем Шулянский
ЛВ
6
Максим Чех
ОП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
10
Олег Слободян
АП
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Колос
1
Дмитрий Мацапура
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
15
Артем Гусол
ЦП
90
Irgi Kasalla
ЦП
21
Dmytro Sukhonos
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
30
Денис Ндукве
ЦФ
11
Ардит Тахири
ЦФ
Оболонь
36
Nikita Vorobyov
ВР
78
Vladyslav Skrygun
ЦЗ
44
Александр Жовтенко
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
7
Андрей Маткевич
ЦП
20
Роман Волохатый
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
50
Денис Шостак
АП
13
Игорь Мединский
ПВ
95
S. Rebrysh
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
4-2-1-2-1
31
Пахолюк
42
33
Гончаренко
2
3
Козик
7
Демченко
55
Теллес
99
Ррапай
70
Климчук
14
Кане
17
Салабай
4-1-1-3-1
1
Федоривский
55
Суханов
3
Ермаков
30
Прокопчук
2
Капинус
6
Чех
15
Мишнев
17
Морозко
10
Слободян
14
Шулянский
9
Устименко
3
Козик
45
Хрипчук
45
Хрипчук
3
Козик
14
Кане
90
90
14
Кане
70
Климчук
30
Ндукве
30
Ндукве
70
Климчук
17
Салабай
11
Тахири
11
Тахири
17
Салабай
55
Суханов
7
Маткевич
7
Маткевич
55
Суханов
6
Чех
20
Волохатый
20
Волохатый
6
Чех
14
Шулянский
13
Мединский
13
Мединский
14
Шулянский
Остались в запасе
Колос
Оболонь
1
Дмитрий Мацапура
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
15
Артем Гусол
ЦП
21
Dmytro Sukhonos
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
Главный тренер
Руслан Костышин
36
Nikita Vorobyov
ВР
78
Vladyslav Skrygun
ЦЗ
44
Александр Жовтенко
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
23
Артем Кулаковский
ЦП
50
Денис Шостак
АП
95
S. Rebrysh
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
15
Артем Гусол
ЦП
21
Dmytro Sukhonos
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
Остались в запасе
36
Nikita Vorobyov
ВР
78
Vladyslav Skrygun
ЦЗ
44
Александр Жовтенко
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
23
Артем Кулаковский
ЦП
50
Денис Шостак
АП
95
S. Rebrysh
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Колос - Оболонь
1
1
Всего ударов по воротам
4
3
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Оболони», 4-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос» – «Оболонь»

«Колос» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Оболонь Колос
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