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Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Оболони», 4-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос» – «Оболонь»