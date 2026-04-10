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  • «Рух» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026

«Рух» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026

10 апреля, 16:50
Рух
10.04.2026, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Колос
90' I. Neves Alves
86' Э. Теллес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
76
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
56
Maksym Boiko
ЦП
10
Остап Притула
АП
30
Таллес
АП
14
Самба Диалло
ЛВ
7
Клайвер Криспим
ЛВ
21
Tutti
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Колос
31
Pakholiuk Ivan Vladyslavovich
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
55
Элиас Теллес
ОП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
15
A. Gusol
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
14
Ибраим Кане
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
Главный тренер
Руслан Костышин
Рух
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
45
Mykhailo Dziun
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
77
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
95
Bogdan Kyrykovych
ЦФ
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Колос
38
Тимур Пузанков
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
5
Валерий Бондаренко
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
80
Олег Криворучко
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
11
Ardit Tahiri
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Герета
4
76
75
Китела
6
Пидгурский
56
7
Криспим
30
Таллес
14
Диалло
21
10
Притула
3-1-3-3
31
3
Козик
6
Бурда
2
55
Теллес
20
Гагнидзе
15
47
77
Понедельник
14
Кане
70
Климчук
14
Диалло
45
45
14
Диалло
21
11
Рунич
11
Рунич
21
10
Притула
9
9
10
Притула
95
95
4
79
79
4
20
Гагнидзе
27
Степаненко
27
Степаненко
20
Гагнидзе
47
10
Станковски
10
Станковски
47
14
Кане
7
Алефиренко
7
Алефиренко
14
Кане
70
Климчук
11
11
70
Климчук
Остались в запасе
Рух
Колос
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
77
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
38
Тимур Пузанков
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
5
Валерий Бондаренко
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
80
Олег Криворучко
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
77
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Остались в запасе
38
Тимур Пузанков
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
5
Валерий Бондаренко
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
80
Олег Криворучко
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Рух - Колос
2
1
Всего ударов по воротам
3
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Колоса», 23-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух»«Колос»

«Рух» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Колос Рух
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