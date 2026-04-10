10.04.2026, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Украина. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Рух
Рух
3-1-1-3-2
1
Герета
4
76
75
Китела
6
Пидгурский
56
7
Криспим
30
Таллес
14
Диалло
21
10
Притула
3-1-3-3
31
3
Козик
6
Бурда
2
55
Теллес
20
Гагнидзе
15
47
77
Понедельник
14
Кане
70
Климчук
14
Диалло
45
45
14
Диалло
21
11
Рунич
11
Рунич
21
10
Притула
9
9
10
Притула
95
95
4
79
79
4
20
Гагнидзе
27
Степаненко
27
Степаненко
20
Гагнидзе
47
10
Станковски
10
Станковски
47
14
Кане
7
Алефиренко
7
Алефиренко
14
Кане
70
Климчук
11
11
70
Климчук
Остались в запасе
Рух
Колос
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
77
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
38
Тимур Пузанков
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
5
Валерий Бондаренко
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
80
Олег Криворучко
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
77
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Остались в запасе
38
Тимур Пузанков
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
5
Валерий Бондаренко
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
80
Олег Криворучко
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Рух - Колос
2
1
Всего ударов по воротам
3
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Колоса», 23-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 апреля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух» – «Колос»
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Источник: «Бомбардир»