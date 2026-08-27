Матч 4 тура чемпионата Украины между «Колосом» и «Оболонью» пройдет 28 августа 2026 года в Ковалевке на стадионе «Колос Ковалевка». Команды находятся в нижней части турнирной таблицы: «Оболонь» с двумя очками располагается на десятом месте, «Колос» пока не набрал очков и замыкает таблицу. При этом «Колос» традиционно силeн дома, а «Оболонь» не выигрывает в шести последних матчах. Однако в очных встречах «Оболонь» не уступает сопернику в восьми последних играх. Кто сумеет прервать свои неудачные серии – хозяева, опирающиеся на поддержку родных трибун, или гости, имеющие психологическое преимущество в очных противостояниях?

Кто победит в матче

«Колос» сделает ставку на домашнюю поддержку и свою стабильную игру на «Колос Ковалевка». Команда не проигрывает в десяти из двенадцати последних матчей на своем поле, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,60 гола, при этом хозяева забивают в семи из девяти последних встреч. Однако оборона «Колоса» действует небезупречно – в среднем 1,40 пропущенных мяча за тот же период, и команда пропускает в пяти из семи последних матчей. В очных встречах с «Оболонью» хозяева также имеют неплохую статистику: они не проигрывают сопернику в пяти из шести последних игр в Премьер-лиге. В стартовых турах «Колос» уступил «Динамо Киев» (1:2) и «Заре» (0:2), но в Кубке Украины уверенно разгромил ЮКСА (3:0). Домашняя поддержка и стабильная атака дают «Колосу» шанс на первую победу в сезоне.

«Оболонь» подходит к игре с серьeзными проблемами в атаке. Команда не выигрывает в шести последних матчах, а в последних пяти играх еe нападение не приносит ни одного гола в среднем за матч – катастрофический показатель для любого уровня. При этом оборона гостей пропускает в среднем 1,20 мяча за тот же период, что указывает на относительную надежность сзади. В очных встречах с «Колосом» «Оболонь» не уступает в восьми последних матчах и не пропускает в четырeх последних играх против этого соперника, что даeт им психологическое преимущество. Однако текущая форма гостей удручает: они проиграли «Эпицентру» (0:3) и сыграли вничью с «Кудровкой» (0:0) и «Буковиной» (0:0). Гостям будет сложно прервать свою безголевую серию на поле соперника, даже несмотря на хорошую очную статистику.

Итоговый вывод: «Колос» выглядит фаворитом благодаря домашней поддержке, стабильной атаке и проблемам «Оболони» в нападении. Гости не забивают в последних пяти матчах и редко побеждают в чемпионате, что делает победу хозяев с разницей как минимум в один мяч наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

В последних очных матчах команды часто не забивали друг другу: в четырeх из пяти последних встреч были нулевые ничьи или минимальные счета. «Оболонь» не уступает «Колосу» в восьми последних матчах, однако текущая форма гостей, особенно в атаке, вызывает серьeзные сомнения. Хозяева дома редко проигрывают и стабильно забивают, что даeт им преимущество перед предстоящей игрой. Очная статистика говорит в пользу гостей, но их текущее состояние и атакующий кризис перевешивают исторический фактор.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Колоса» с разницей как минимум в один мяч. Домашняя поддержка, стабильная атака хозяев и катастрофические проблемы «Оболони» в нападении, которая не забивает в пяти последних матчах, делают исход очевидным. Гости могут попытаться сыграть на 0:0, но их собственная низкая результативность не позволит им претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Колоса» с форой (-1) с коэффициентом 2.4. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура чемпионата Украины между «Колосом» и «Оболонью» состоится 28 августа 2026 года в Ковалевке на стадионе «Колос Ковалевка» и начнется в 15:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.