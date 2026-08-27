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«Колос» – «Оболонь»: кто победит в матче 4 тура Премьер-лиги 2026/2027

27 августа 2026 10:25
Колос - Оболонь
28 авг. 2026, пятница 15:30 | Украина. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
2.40
Победа «Колоса» с форой (-1)
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Матч 4 тура чемпионата Украины между «Колосом» и «Оболонью» пройдет 28 августа 2026 года в Ковалевке на стадионе «Колос Ковалевка». Команды находятся в нижней части турнирной таблицы: «Оболонь» с двумя очками располагается на десятом месте, «Колос» пока не набрал очков и замыкает таблицу. При этом «Колос» традиционно силeн дома, а «Оболонь» не выигрывает в шести последних матчах. Однако в очных встречах «Оболонь» не уступает сопернику в восьми последних играх. Кто сумеет прервать свои неудачные серии – хозяева, опирающиеся на поддержку родных трибун, или гости, имеющие психологическое преимущество в очных противостояниях?

Кто победит в матче

«Колос» сделает ставку на домашнюю поддержку и свою стабильную игру на «Колос Ковалевка». Команда не проигрывает в десяти из двенадцати последних матчей на своем поле, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,60 гола, при этом хозяева забивают в семи из девяти последних встреч. Однако оборона «Колоса» действует небезупречно – в среднем 1,40 пропущенных мяча за тот же период, и команда пропускает в пяти из семи последних матчей. В очных встречах с «Оболонью» хозяева также имеют неплохую статистику: они не проигрывают сопернику в пяти из шести последних игр в Премьер-лиге. В стартовых турах «Колос» уступил «Динамо Киев» (1:2) и «Заре» (0:2), но в Кубке Украины уверенно разгромил ЮКСА (3:0). Домашняя поддержка и стабильная атака дают «Колосу» шанс на первую победу в сезоне.

«Оболонь» подходит к игре с серьeзными проблемами в атаке. Команда не выигрывает в шести последних матчах, а в последних пяти играх еe нападение не приносит ни одного гола в среднем за матч – катастрофический показатель для любого уровня. При этом оборона гостей пропускает в среднем 1,20 мяча за тот же период, что указывает на относительную надежность сзади. В очных встречах с «Колосом» «Оболонь» не уступает в восьми последних матчах и не пропускает в четырeх последних играх против этого соперника, что даeт им психологическое преимущество. Однако текущая форма гостей удручает: они проиграли «Эпицентру» (0:3) и сыграли вничью с «Кудровкой» (0:0) и «Буковиной» (0:0). Гостям будет сложно прервать свою безголевую серию на поле соперника, даже несмотря на хорошую очную статистику.

Итоговый вывод: «Колос» выглядит фаворитом благодаря домашней поддержке, стабильной атаке и проблемам «Оболони» в нападении. Гости не забивают в последних пяти матчах и редко побеждают в чемпионате, что делает победу хозяев с разницей как минимум в один мяч наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

В последних очных матчах команды часто не забивали друг другу: в четырeх из пяти последних встреч были нулевые ничьи или минимальные счета. «Оболонь» не уступает «Колосу» в восьми последних матчах, однако текущая форма гостей, особенно в атаке, вызывает серьeзные сомнения. Хозяева дома редко проигрывают и стабильно забивают, что даeт им преимущество перед предстоящей игрой. Очная статистика говорит в пользу гостей, но их текущее состояние и атакующий кризис перевешивают исторический фактор.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 6 (86%)
Побед - 1 (14%)
2
Забитых мячей
4
0.29
В среднем за матч
0.57
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Колос
0 : 2
17.05.2026
Оболонь
Самая крупная ничья
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Оболонь
2 : 2
04.08.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Колос
0 : 0
28.08.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Колос
0 : 2
17.05.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2025
Колос
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Колос
0 : 0
08.12.2024
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Оболонь
2 : 2
04.08.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Колос
0 : 0
02.12.2023
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Оболонь
0 : 0
28.07.2023
Колос
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
42
Oleksandr Savchuk
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
7
Александр Демченко
ОП
55
Элиас Теллес
ОП
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
17
Антон Салабай
ЛФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
30
Кирилл Прокопчук
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
17
Евгений Морозко
ЛВ
14
Артем Шулянский
ЛВ
6
Максим Чех
ОП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
10
Олег Слободян
АП
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Колос
1
Дмитрий Мацапура
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
15
Артем Гусол
ЦП
90
Irgi Kasalla
ЦП
21
Dmytro Sukhonos
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
30
Денис Ндукве
ЦФ
11
Ардит Тахири
ЦФ
Оболонь
36
Nikita Vorobyov
ВР
78
Vladyslav Skrygun
ЦЗ
44
Александр Жовтенко
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
7
Андрей Маткевич
ЦП
20
Роман Волохатый
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
50
Денис Шостак
АП
13
Игорь Мединский
ПВ
95
S. Rebrysh
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
4-2-1-2-1
31
Пахолюк
42
33
Гончаренко
2
3
Козик
7
Демченко
55
Теллес
99
Ррапай
70
Климчук
14
Кане
17
Салабай
4-1-1-3-1
1
Федоривский
55
Суханов
3
Ермаков
30
Прокопчук
2
Капинус
6
Чех
15
Мишнев
17
Морозко
10
Слободян
14
Шулянский
9
Устименко
3
Козик
45
Хрипчук
45
Хрипчук
3
Козик
14
Кане
90
90
14
Кане
70
Климчук
30
Ндукве
30
Ндукве
70
Климчук
17
Салабай
11
Тахири
11
Тахири
17
Салабай
55
Суханов
7
Маткевич
7
Маткевич
55
Суханов
6
Чех
20
Волохатый
20
Волохатый
6
Чех
14
Шулянский
13
Мединский
13
Мединский
14
Шулянский
Остались в запасе
Колос
Оболонь
1
Дмитрий Мацапура
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
15
Артем Гусол
ЦП
21
Dmytro Sukhonos
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
Главный тренер
Руслан Костышин
36
Nikita Vorobyov
ВР
78
Vladyslav Skrygun
ЦЗ
44
Александр Жовтенко
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
23
Артем Кулаковский
ЦП
50
Денис Шостак
АП
95
S. Rebrysh
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
15
Артем Гусол
ЦП
21
Dmytro Sukhonos
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
Остались в запасе
36
Nikita Vorobyov
ВР
78
Vladyslav Skrygun
ЦЗ
44
Александр Жовтенко
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
23
Артем Кулаковский
ЦП
50
Денис Шостак
АП
95
S. Rebrysh
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Валерий Иващенко

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Колоса» с разницей как минимум в один мяч. Домашняя поддержка, стабильная атака хозяев и катастрофические проблемы «Оболони» в нападении, которая не забивает в пяти последних матчах, делают исход очевидным. Гости могут попытаться сыграть на 0:0, но их собственная низкая результативность не позволит им претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Колоса» с форой (-1) с коэффициентом 2.4. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура чемпионата Украины между «Колосом» и «Оболонью» состоится 28 августа 2026 года в Ковалевке на стадионе «Колос Ковалевка» и начнется в 15:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Колос» – «Оболонь»: смотреть онлайн.

2.40
Победа «Колоса» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Рассказов Михаил
Украина. Премьер-лига Оболонь Колос
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