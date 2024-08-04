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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Оболонь - Колос
Оболонь - Колос: обзор матча 04 августа 2024
Оболонь
04.08.2024, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Колос
59'
Р. Черненко
67'
О. Слободян
48'
А. Цуриков
86'
А. Цуриков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оболонь - Колос
90'
+3
Желтая карточка
В. Бондаренко
86'
ГОЛ! 2:2!
А. Цуриков
Замена
В. Витенчук
️️️️
Р. Черненко
72'
69'
Замена
В. Велетень
️️️️
Д. Алефиренко
ГОЛ! 2:1!
О. Слободян
Пас отдал
П. Лукьянчук
67'
Замена
В. Приймак
️️️️
В. Груша
65'
62'
Замена
Г. Паулаускас
️️️️
Д. Безбородько
62'
Замена
М. Третьяков
️️️️
Д. Топалов
62'
Замена
П. Ореховский
️️️️
И. Харатин
Желтая карточка
В. Груша
61'
ГОЛ! 1:1!
Р. Черненко
Пас отдал
И. Мединский
59'
Желтая карточка
Т. Мороз
51'
48'
ГОЛ! 0:1!
А. Цуриков
Пас отдал
Н. Гагнидзе
38'
Желтая карточка
Н. Гагнидзе
Замена
П. Лукьянчук
️️️️
Д. Карась
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
23
Александр Рыбка
ВР
2
Данил Карась
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
10
Олег Слободян
ЦП
25
Виталий Груша
АП
13
Игорь Мединский
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Колос
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
19
D. Carioca
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Оболонь
31
Denys Marchenko
ВР
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
5
Владислав Приймак
ОП
44
Вадим Витенчук
ОП
12
Oleksandr Kozlov
ЦП
90
Taras Liakh
ЦФ
Колос
91
Валентин Горох
ВР
3
Catalin Cucos
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
10
Павел Ореховский
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Рыбка
2
Карась
37
Дубко
5
Курко
55
Суханов
4
Мороз
17
Черненко
10
Слободян
25
Груша
9
Тарануха
13
Мединский
3-2-2-3
4
Бондаренко
7
Лучкевич
6
Бурда
14
Харатин
7
Демченко
9
Цуриков
20
Гагнидзе
7
Алефиренко
21
Безбородько
19
2
Карась
16
Лукьянчук
16
Лукьянчук
2
Карась
25
Груша
5
Приймак
5
Приймак
25
Груша
17
Черненко
44
Витенчук
44
Витенчук
17
Черненко
14
Харатин
10
Ореховский
10
Ореховский
14
Харатин
Топалов
75
Третьяков
75
Третьяков
Топалов
12
Топалов
12
Топалов
7
Алефиренко
10
Велетень
10
Велетень
7
Алефиренко
21
Безбородько
81
Паулаускас
81
Паулаускас
21
Безбородько
Остались в запасе
Оболонь
Колос
31
Denys Marchenko
ВР
12
Oleksandr Kozlov
ЦП
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
91
Валентин Горох
ВР
3
Catalin Cucos
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
17
Антон Салабай
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
31
Denys Marchenko
ВР
12
Oleksandr Kozlov
ЦП
90
Taras Liakh
ЦФ
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
3
Catalin Cucos
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
17
Антон Салабай
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Оболонь - Колос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Колос
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
Оболонь
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