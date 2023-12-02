Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Оболонь
Колос - Оболонь: обзор матча 02 декабря 2023
Колос
02.12.2023, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Оболонь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колос - Оболонь
84'
Желтая карточка
В. Дубко
Желтая карточка
А. Черноморец
79'
Замена
О. Ильин
️️️️
В. Лучкевич
70'
Замена
Н. Золотов
️️️️
Н. Бурда
70'
68'
Желтая карточка
И. Краснопир
66'
Замена
Р. Тарануха
️️️️
С. Суханов
64'
Желтая карточка
В. Приймак
Замена
П. Ореховский
️️️️
А. Богданов
63'
Замена
В. Велетень
️️️️
С. Мякушко
63'
55'
Желтая карточка
Д. Карась
29'
Желтая карточка
Т. Мороз
Желтая карточка
С. Мякушко
14'
12'
Желтая карточка
Р. Черненко
Желтая карточка
А. Богданов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Кирилл Фесюн
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
29
Владислав Емец
ЛЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
90
Андрей Богданов
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Оболонь
13
Артем Кичак
ВР
4
Тарас Мороз
ЦЗ
5
Владислав Приймак
ЦЗ
5
Александр Осман
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
17
Руслан Черненко
ЦП
2
Данил Карась
ЦФ
37
Валерий Дубко
ЦФ
16
Павел Лукьянчук
ЦФ
29
D. Fateev
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Колос
35
Николай Золотов
ЦЗ
3
Catalin Cucos
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
10
Павел Ореховский
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
97
Олег Ильин
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
34
Артем Вовкун
ЦЗ
24
Егор Прокопенко
ЦЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
14
Александр Чернов
ЦП
25
Сергей Косовский
ЦП
7
Vladyslav Mukhamathalieiev
ЦП
13
Игорь Мединский
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
3-2-2-1-1
23
Фесюн
4
Бондаренко
7
Лучкевич
6
Бурда
29
Емец
50
Болбат
90
Богданов
14
Милько
33
Мякушко
21
Безбородько
4-1-5
13
Кичак
55
Суханов
5
Приймак
5
Осман
4
Мороз
17
Черненко
2
Карась
95
Краснопир
29
16
Лукьянчук
37
Дубко
6
Бурда
35
Золотов
35
Золотов
6
Бурда
90
Богданов
10
Ореховский
10
Ореховский
90
Богданов
33
Мякушко
10
Велетень
10
Велетень
33
Мякушко
7
Лучкевич
97
Ильин
97
Ильин
7
Лучкевич
55
Суханов
9
Тарануха
9
Тарануха
55
Суханов
Остались в запасе
Колос
Оболонь
3
Catalin Cucos
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
34
Артем Вовкун
ЦЗ
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
24
Егор Прокопенко
ЦЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
14
Александр Чернов
ЦП
25
Сергей Косовский
ЦП
7
Vladyslav Mukhamathalieiev
ЦП
13
Игорь Мединский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
3
Catalin Cucos
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
Остались в запасе
34
Артем Вовкун
ЦЗ
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
24
Егор Прокопенко
ЦЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
14
Александр Чернов
ЦП
25
Сергей Косовский
ЦП
7
Vladyslav Mukhamathalieiev
ЦП
13
Игорь Мединский
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Колос - Оболонь
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Yaroslav Kozik, Ukraine
Стадион:
Колос
Новости команд
Все
Колос
Оболонь
«Левый Берег» – «Колос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 13:07
Премьер-лига: шансы «Оболони» и «Зари» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 11:06
УПЛ: шансы «Левый берег» и «Колос» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
«Динамо Киев» – «Оболонь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Колос» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Левый Берег» – «Колос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 13:07
УПЛ: шансы «Левый берег» и «Колос» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
«Колос» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Колоса» и «Харькова» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Буковина» – «Колос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига: шансы «Оболони» и «Зари» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 11:06
«Динамо Киев» – «Оболонь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Оболони» и «Левого берега» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+