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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Оболонь
Колос - Оболонь: обзор матча 08 декабря 2024
Колос
08.12.2024, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Оболонь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колос - Оболонь
27'
Желтая карточка
С. Суханов
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
5
Владислав Приймак
ОП
44
Вадим Витенчук
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Колос
91
Валентин Горох
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
20
Ника Гагнидзе
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
15
Artem Husol
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
Оболонь
23
Александр Рыбка
ВР
13
Артем Кичак
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
70
Kiril Korkh
ЦП
10
Олег Слободян
ЦП
25
Виталий Груша
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
3-1-2-1-3
31
Пахолюк
81
16
Красники
4
Бондаренко
7
Демченко
9
Цуриков
10
Ореховский
10
Велетень
9
Боливар
19
7
Алефиренко
4-2-1-2-1
1
Федоривский
55
Суханов
2
Карась
37
Дубко
95
Стасюк
5
Приймак
44
Витенчук
17
Черненко
77
Бычек
7
Близниченко
9
Тарануха
Остались в запасе
Колос
Оболонь
91
Валентин Горох
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
20
Ника Гагнидзе
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
15
Artem Husol
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
23
Александр Рыбка
ВР
13
Артем Кичак
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
70
Kiril Korkh
ЦП
10
Олег Слободян
ЦП
25
Виталий Груша
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
20
Ника Гагнидзе
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
15
Artem Husol
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
13
Артем Кичак
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
70
Kiril Korkh
ЦП
10
Олег Слободян
ЦП
25
Виталий Груша
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Колос - Оболонь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Главный судья:
Дмитро Кубряк
(Одесса)
Стадион:
Колос
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