Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Колос» – «Кудровка»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 2.8

07 мая 2026 8:06
Колос - Кудровка
08 мая 2026, пятница 15:30 | Украина. Премьер-лига, 27 тур
Перейти в онлайн матча
2.80
Победа «Колоса» с форой (-1)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

8 мая состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Колос» примет «Кудровку». Встреча команды, находящейся в отличной форме, и аутсайдера, переживающего затяжной кризис. Хозяева одержали три победы подряд, а гости не могут победить восемь туров кряду.

«Колос»

Ковалeвцы подходят к матчу после гостевой победы над «Александрией» (3:0) и одержали три победы подряд в УПЛ. Команда стабильно забивает в четырeх последних турах и не пропускает в трeх последних матчах чемпионата. «Колос» демонстрирует отличную игру в обороне – всего 1 пропущенный мяч в пяти последних играх и средний показатель 0.20 гола за матч. Юрий Климчук с 8 голами в 25 матчах является лучшим бомбардиром. Ковалeвцы демонстрируют неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх.

«Кудровка»

Гости подходят к матчу после гостевой ничьей с «Оболонью» (1:1) и не могут одержать победу на протяжении восьми последних туров. Команда пропускает в шести последних матчах и демонстрирует скромную результативность – 3 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Андрей Сторчеус с 8 голами в 24 матчах является лучшим бомбардиром. «Кудровка» пропускает в семи последних матчах во всех турнирах и не выигрывает в пяти последних встречах.

Факты о командах

«Колос»

  • Победа в 3 последних матчах УПЛ
  • Забивает в 4 последних матчах УПЛ
  • Не пропускает в 3 последних матчах УПЛ
  • В среднем: 1.40 забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа в последнем очном матче (3:1)

«Кудровка»

  • Не может выиграть в 8 последних матчах УПЛ
  • Пропускает в 6 последних матчах УПЛ
  • В среднем: 0.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 7 последних матчах во всех турнирах
  • Поражение в последнем очном матче (1:3)

Прогноз на матч «Колос» – «Кудровка»

«Колос» находится в отличной форме и одержал три победы подряд, демонстрируя образцовую игру в обороне. «Кудровка» не может победить восемь туров подряд и пропускает в большинстве матчей. Хозяева одержали победу в последнем очном матче и выглядят явным фаворитом. Ожидаем уверенную победу «Колоса» с комфортной разницей в счeте.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Колоса» с форой (-1) – коэффициент 2.8
  • Индивидуальный тотал «Кудровки» меньше 0.5

2.80
Победа «Колоса» с форой (-1)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Украина. Премьер-лига Кудровка Колос
Другие прогнозы
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+