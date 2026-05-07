8 мая состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Колос» примет «Кудровку». Встреча команды, находящейся в отличной форме, и аутсайдера, переживающего затяжной кризис. Хозяева одержали три победы подряд, а гости не могут победить восемь туров кряду.

«Колос»

Ковалeвцы подходят к матчу после гостевой победы над «Александрией» (3:0) и одержали три победы подряд в УПЛ. Команда стабильно забивает в четырeх последних турах и не пропускает в трeх последних матчах чемпионата. «Колос» демонстрирует отличную игру в обороне – всего 1 пропущенный мяч в пяти последних играх и средний показатель 0.20 гола за матч. Юрий Климчук с 8 голами в 25 матчах является лучшим бомбардиром. Ковалeвцы демонстрируют неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх.

«Кудровка»

Гости подходят к матчу после гостевой ничьей с «Оболонью» (1:1) и не могут одержать победу на протяжении восьми последних туров. Команда пропускает в шести последних матчах и демонстрирует скромную результативность – 3 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Андрей Сторчеус с 8 голами в 24 матчах является лучшим бомбардиром. «Кудровка» пропускает в семи последних матчах во всех турнирах и не выигрывает в пяти последних встречах.

Факты о командах

«Колос»

Победа в 3 последних матчах УПЛ

Забивает в 4 последних матчах УПЛ

Не пропускает в 3 последних матчах УПЛ

В среднем: 1.40 забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр)

Победа в последнем очном матче (3:1)

«Кудровка»

Не может выиграть в 8 последних матчах УПЛ

Пропускает в 6 последних матчах УПЛ

В среднем: 0.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 7 последних матчах во всех турнирах

Поражение в последнем очном матче (1:3)

Прогноз на матч «Колос» – «Кудровка»

«Колос» находится в отличной форме и одержал три победы подряд, демонстрируя образцовую игру в обороне. «Кудровка» не может победить восемь туров подряд и пропускает в большинстве матчей. Хозяева одержали победу в последнем очном матче и выглядят явным фаворитом. Ожидаем уверенную победу «Колоса» с комфортной разницей в счeте.

Рекомендованные ставки