22 марта состоится матч 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» примет «Колос». Хозяева находятся в середине таблицы и стабильно выступают дома. Гости располагаются выше, но испытывают проблемы в атаке.

«Верес»

Ровенский коллектив проводит сезон без ярких взлетов, но уверенно держится в середине. После 19 туров (матч в запасе) команда набрала 22 очка и занимает 10-е место. «Верес» не может выиграть в 3 последних матчах УПЛ, но забивает в 3 последних играх чемпионата. Дома команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей. В последних пяти матчах «Верес» забил 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустил 6 (в среднем 1.20). Лучший бомбардир – Виталий Бойко, на счету которого 4 гола в 21 матче.

«Колос»

Ковалевцы находятся в верхней части таблицы и претендуют на еврокубки. После 20 туров команда набрала 29 очков и занимает 7-е место, отставая от еврокубковой зоны на 3 очка. На выезде «Колос» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей УПЛ. В последних пяти матчах команда забила 3 гола (в среднем 0.60 за матч) и пропустила 7 (в среднем 1.40). Лучший бомбардир – Юрий Климчук, забивший 8 голов в 21 матче.

История личных встреч

В личных встречах «Верес» имеет небольшое преимущество. В текущем сезоне 20 сентября 2025 года команды сыграли вничью 0:0 в Ковалевке. В предыдущих сезонах «Верес» дважды обыгрывал «Колос» (2:1 и 1:0), а также была ничья 1:1.

Прогноз на матч «Верес» – «Колос»

«Верес» стабильно выступает дома (5 из 7 матчей без поражений) и забивает в 3 последних матчах. Однако атака хозяев не впечатляет – всего 1.00 гола за игру. Оборона также не выглядит надежной (1.20 пропущенных).

«Колос» находится в кризисе результативности – всего 3 гола за последние 5 матчей (0.60 в среднем). При этом гости пропускают регулярно (1.40 за игру). На выезде «Колос» играет неплохо (5 из 7 матчей без поражений), но с такой атакой рассчитывать на победу сложно.

Учитывая, что обе команды испытывают проблемы в атаке, но при этом «Верес» дома цепляется за очки, наиболее логичной выглядит ставка на то, что хозяева как минимум не проиграют, а матч будет нерезультативным.

