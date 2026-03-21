Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Верес» – «Колос»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.45

21 марта 2026 11:47
Верес - Колос
22 мар. 2026, воскресенье 16:30 | Украина. Премьер-лига, 21 тур
Перейти в онлайн матча
1.45
Тотал голов меньше 2.5
Сделать ставку

22 марта состоится матч 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» примет «Колос». Хозяева находятся в середине таблицы и стабильно выступают дома. Гости располагаются выше, но испытывают проблемы в атаке.

«Верес»

Ровенский коллектив проводит сезон без ярких взлетов, но уверенно держится в середине. После 19 туров (матч в запасе) команда набрала 22 очка и занимает 10-е место. «Верес» не может выиграть в 3 последних матчах УПЛ, но забивает в 3 последних играх чемпионата. Дома команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей. В последних пяти матчах «Верес» забил 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустил 6 (в среднем 1.20). Лучший бомбардир – Виталий Бойко, на счету которого 4 гола в 21 матче.

«Колос»

Ковалевцы находятся в верхней части таблицы и претендуют на еврокубки. После 20 туров команда набрала 29 очков и занимает 7-е место, отставая от еврокубковой зоны на 3 очка. На выезде «Колос» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей УПЛ. В последних пяти матчах команда забила 3 гола (в среднем 0.60 за матч) и пропустила 7 (в среднем 1.40). Лучший бомбардир – Юрий Климчук, забивший 8 голов в 21 матче.

Факты о командах:

«Верес»

  • 10-е место в УПЛ, 22 очка (матч в запасе)
  • Не может выиграть в 3 последних матчах УПЛ
  • Забивает в 3 последних матчах чемпионата
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей
  • В последних 5 играх: 1.00 забито, 1.20 пропущено
  • Лучший бомбардир – Виталий Бойко (4 гола)

«Колос»

  • 7-е место в УПЛ, 29 очков (в 3 очках от еврокубков)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей УПЛ
  • В последних 5 играх: 0.60 забито, 1.40 пропущено
  • Лучший бомбардир – Юрий Климчук (8 голов)

История личных встреч

В личных встречах «Верес» имеет небольшое преимущество. В текущем сезоне 20 сентября 2025 года команды сыграли вничью 0:0 в Ковалевке. В предыдущих сезонах «Верес» дважды обыгрывал «Колос» (2:1 и 1:0), а также была ничья 1:1.

Прогноз на матч «Верес» – «Колос»

«Верес» стабильно выступает дома (5 из 7 матчей без поражений) и забивает в 3 последних матчах. Однако атака хозяев не впечатляет – всего 1.00 гола за игру. Оборона также не выглядит надежной (1.20 пропущенных).

«Колос» находится в кризисе результативности – всего 3 гола за последние 5 матчей (0.60 в среднем). При этом гости пропускают регулярно (1.40 за игру). На выезде «Колос» играет неплохо (5 из 7 матчей без поражений), но с такой атакой рассчитывать на победу сложно.

Учитывая, что обе команды испытывают проблемы в атаке, но при этом «Верес» дома цепляется за очки, наиболее логичной выглядит ставка на то, что хозяева как минимум не проиграют, а матч будет нерезультативным.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.45
  • «Верес» не проиграет (1X)

Автор: Орлов Максим
Украина. Премьер-лига Колос Верес
Другие прогнозы
22.03.2026
13:00
2.40
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Белшина - Динамо-Брест
«Белшина» не проиграет (X1)
22.03.2026
13:00
3.00
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Алтай - Каспий
Победа «Алтая» и обе забьют
22.03.2026
13:45
1.68
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Оренбург - Спартак
Обе забьют — да
22.03.2026
14:15
1.95
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
НЕК - Херенвен
Тотал голов больше 3.5
22.03.2026
14:30
1.75
Италия. Серия А, 30 тур
Комо - Пиза
Победа «Комо» с форой -1,5
22.03.2026
15:00
1.40
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Ислочь - Барановичи
Победа «Ислочи» 
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 