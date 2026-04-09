10 апреля в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги «Рух» примет «Колос». Хозяева находятся в зоне вылета на 14-м месте с 19 очками, гости расположились на 7-й строчке с 33 очками. «Рух» переживает затяжной кризис.

«Рух»

Хозяева находятся в глубочайшем кризисе. Команда проигрывает в 6 последних матчах и в 8 последних в целом. «Рух» пропускает в 7 последних матчах и в 16 последних в целом. В последних 5 играх львовяне забили всего 0.20 гола в среднем и пропустили 2.20. Атака практически отсутствует. В личных встречах с «Колосом» «Рух» не проигрывает в 5 последних матчах и не пропускает в 4 последних очных встречах.

«Колос»

Гости подходят к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 3 последних матчах и в 5 последних в целом. В последних 5 играх «Колос» забил 1.00 гола в среднем и пропустил 0.60. Оборона выглядит надeжно. Лучший бомбардир – Юрий Климчук (8 голов в 23 матчах). В личных встречах с «Рухом» «Колос» не проигрывает в 5 последних матчах на выезде.

Факты о командах

«Рух»

Прогноз на матч «Рух» – «Колос»

«Колос» является фаворитом: команда не проигрывает 5 матчей, имеет надeжную оборону и хорошую статистику в личных встречах на выезде. «Рух» находится в ужасной форме: 8 поражений подряд и практически не забивает. Учитывая кризис хозяев и форму гостей, наиболее вероятным сценарием выглядит как минимум непроигрыш «Колоса».

