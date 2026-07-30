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«Заря» – «Колос»: кто победит в матче 1 тура УПЛ 2026/2027

30 июля 2026 8:57
Заря - Колос
31 июл. 2026, пятница 18:00 | Украина. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.55
Победа «Колоса»
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Матч 1 тура украинской Премьер-лиги между луганской «Зарей» и коваливским «Колосом» пройдет 31 июля 2026 года в Киеве на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского. Хозяева подходят к старту сезона с длительной серией без поражений в чемпионате (шесть матчей), но их оборона оставляет желать лучшего – девять пропущенных в пяти последних встречах. Гости, напротив, завершили прошлый сезон сенсационной победой над «Шахтером» (1:0) и имеют впечатляющую статистику в личных встречах с «Зарей», где не проигрывают в восьми матчах подряд. Сможет ли «Заря» прервать эту неудачную серию и использовать фактор домашнего поля, или «Колос» продолжит свое доминирование и начнет сезон с победы? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть напряженным?

Кто победит в матче

«Заря» подходит к игре с не самой впечатляющей формой: в последних пяти матчах команда забила всего пять голов (в среднем 1.00 за игру) и пропустила девять (1.80 в среднем), при этом пропускает в семи последних матчах подряд. Однако хозяева не проигрывают в шести последних турах чемпионата и забивают в семи последних встречах, что говорит о стабильности в атаке. В очных встречах с «Колосом» у «Зари» негативная статистика – они не могут обыграть этого соперника в восьми последних матчах, хотя забивают в четырех из них. Домашняя поддержка в Киеве может помочь, но их оборона слишком уязвима, а соперник стабильно забивает в очных встречах (восемь матчей подряд). В товарищеских матчах «Заря» выглядела нестабильно, проиграв «Гезтепе» (1:2) и «Коньяспору» (1:2).

«Колос» подходит к игре с более убедительной статистикой: в последних пяти матчах команда забила девять голов (в среднем 1.80 за игру) и пропустила всего четыре (0.80 в среднем), а также не проигрывает в пяти последних матчах. В очных встречах с «Зарей» «Колос» имеет подавляющее преимущество: они не проигрывают в восьми последних матчах и забивают в восьми последних встречах с этим соперником. В прошлом туре чемпионата «Колос» обыграл «Шахтер» (1:0), что подтверждает их способность добиваться результата даже против топ-команд. В товарищеских матчах команда выглядела уверенно, обыграв «Черноморец» (2:2) и «Александрию» (2:1). Их атакующая линия стабильна, а оборона выглядит надежно, что делает их фаворитами в этом противостоянии.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение гостям. «Колос» имеет преимущество в атаке, обороне и статистике личных встреч, тогда как «Заря» не может обыграть этого соперника в восьми матчах и имеет проблемы в защите. Победа «Колоса» с минимальным счетом выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Колос» уверенно доминирует, не проигрывая «Заре» в восьми последних матчах и стабильно забивая в восьми последних встречах с этим соперником. При этом «Заря» также регулярно забивает «Колосу» в четырех последних матчах, что делает их встречи результативными. Текущая форма «Колоса» (пять матчей без поражений, 1.80 гола за игру) и слабость обороны «Зари» (1.80 пропущенных) указывают на то, что гости должны продолжить свою успешную серию.

Личные встречи
Побед - 8 (50%)
Ничьих - 3 (19%)
Побед - 5 (31%)
18
Забитых мячей
14
1.13
В среднем за матч
0.88
3:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Заря
1 : 3
14.09.2025
Колос
Самая крупная ничья
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Заря
2 : 2
01.12.2022
Колос
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Заря
2 : 0
31.07.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Колос
1 : 1
15.03.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Заря
1 : 3
14.09.2025
Колос
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Заря
0 : 3
30.03.2025
Колос
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Колос
1 : 0
23.09.2024
Заря
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Заря
0 : 1
25.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Колос
0 : 1
09.05.2024
Заря
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Колос
0 : 1
21.04.2023
Заря
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Заря
2 : 2
01.12.2022
Колос
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 0
24.10.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Колос
1 : 0
21.03.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Заря
1 : 1
17.10.2020
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
0 : 2
11.07.2020
Заря
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Заря
1 : 0
06.06.2020
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Заря
2 : 0
10.11.2019
Колос
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос
1 : 3
11.08.2019
Заря
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
25
Владислав Рыбак
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
5
Андрия Янич
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
39
Artem Macheliuk
ЦЗ
9
Сильвио Вокрри
ПЗ
6
Деян Попара
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Колос
31
Pakholiuk Ivan Vladyslavovich
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
14
Ибраим Кане
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
17
Антон Салабай
ЛФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Заря
23
Illia Karavashchenko
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
10
Жуниньо
ЛЗ
21
Яков Башич
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
27
D. Jelavic
ЦП
70
Stanislav Yaroshenko
ЦП
17
Zadorozhnyi Fedir
ЦП
11
Игорь Горбач
ЦФ
Колос
51
Валентин Моргун
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
42
Oleksandr Savchuk
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
55
Элиас Теллес
ОП
90
Irgi Kasalla
ЦП
15
A. Gusol
ЦП
24
Oleksandr Naumov
ЦП
30
Денис Ндукве
ЦФ
11
Ardit Tahiri
ЦФ
3-3-1-1-1
25
Рыбак
5
Янич
77
Кушниренко
39
3
Кравец
6
Попара
9
Вокрри
44
Пердута
30
Нестеренко
28
Будковский
2-1-3-3-1
31
45
Хрипчук
6
Бурда
7
Демченко
9
Цуриков
20
Гагнидзе
47
77
Понедельник
14
Кане
70
Климчук
17
Салабай
3
Кравец
10
Жуниньо
10
Жуниньо
3
Кравец
44
Пердута
21
Башич
21
Башич
44
Пердута
77
Кушниренко
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
77
Кушниренко
39
27
27
39
9
Вокрри
17
17
9
Вокрри
33
Гончаренко
33
Гончаренко
14
Кане
90
90
14
Кане
17
Салабай
15
15
17
Салабай
70
Климчук
30
Ндукве
30
Ндукве
70
Климчук
20
Гагнидзе
11
11
20
Гагнидзе
Остались в запасе
Заря
Колос
23
Illia Karavashchenko
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
70
Stanislav Yaroshenko
ЦП
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
51
Валентин Моргун
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
42
Oleksandr Savchuk
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
55
Элиас Теллес
ОП
24
Oleksandr Naumov
ЦП
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
23
Illia Karavashchenko
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
70
Stanislav Yaroshenko
ЦП
11
Игорь Горбач
ЦФ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
42
Oleksandr Savchuk
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
55
Элиас Теллес
ОП
24
Oleksandr Naumov
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Руслан Костышин

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Колос» сумеет обыграть «Зарю» с минимальным преимуществом в матче 1 тура УПЛ, продолжая свою успешную серию в очных встречах. Хозяева имеют проблемы в обороне и не могут обыграть этого соперника в восьми последних матчах, тогда как гости стабильно забивают и надежно действуют в защите. Ставка на победу «Колоса» за 2.55 выглядит оправданной – гости должны реализовать свое преимущество в текущей форме и личных встречах. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура между «Зарей» и «Колосом» состоится 31 июля 2026 года в Киеве на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского и начнется в 18:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Заря» – «Колос»: смотреть онлайн

2.55
Победа «Колоса»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Украина. Премьер-лига Колос Заря
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