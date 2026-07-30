Матч 1 тура украинской Премьер-лиги между луганской «Зарей» и коваливским «Колосом» пройдет 31 июля 2026 года в Киеве на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского. Хозяева подходят к старту сезона с длительной серией без поражений в чемпионате (шесть матчей), но их оборона оставляет желать лучшего – девять пропущенных в пяти последних встречах. Гости, напротив, завершили прошлый сезон сенсационной победой над «Шахтером» (1:0) и имеют впечатляющую статистику в личных встречах с «Зарей», где не проигрывают в восьми матчах подряд. Сможет ли «Заря» прервать эту неудачную серию и использовать фактор домашнего поля, или «Колос» продолжит свое доминирование и начнет сезон с победы? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть напряженным?

Кто победит в матче

«Заря» подходит к игре с не самой впечатляющей формой: в последних пяти матчах команда забила всего пять голов (в среднем 1.00 за игру) и пропустила девять (1.80 в среднем), при этом пропускает в семи последних матчах подряд. Однако хозяева не проигрывают в шести последних турах чемпионата и забивают в семи последних встречах, что говорит о стабильности в атаке. В очных встречах с «Колосом» у «Зари» негативная статистика – они не могут обыграть этого соперника в восьми последних матчах, хотя забивают в четырех из них. Домашняя поддержка в Киеве может помочь, но их оборона слишком уязвима, а соперник стабильно забивает в очных встречах (восемь матчей подряд). В товарищеских матчах «Заря» выглядела нестабильно, проиграв «Гезтепе» (1:2) и «Коньяспору» (1:2).

«Колос» подходит к игре с более убедительной статистикой: в последних пяти матчах команда забила девять голов (в среднем 1.80 за игру) и пропустила всего четыре (0.80 в среднем), а также не проигрывает в пяти последних матчах. В очных встречах с «Зарей» «Колос» имеет подавляющее преимущество: они не проигрывают в восьми последних матчах и забивают в восьми последних встречах с этим соперником. В прошлом туре чемпионата «Колос» обыграл «Шахтер» (1:0), что подтверждает их способность добиваться результата даже против топ-команд. В товарищеских матчах команда выглядела уверенно, обыграв «Черноморец» (2:2) и «Александрию» (2:1). Их атакующая линия стабильна, а оборона выглядит надежно, что делает их фаворитами в этом противостоянии.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение гостям. «Колос» имеет преимущество в атаке, обороне и статистике личных встреч, тогда как «Заря» не может обыграть этого соперника в восьми матчах и имеет проблемы в защите. Победа «Колоса» с минимальным счетом выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Колос» уверенно доминирует, не проигрывая «Заре» в восьми последних матчах и стабильно забивая в восьми последних встречах с этим соперником. При этом «Заря» также регулярно забивает «Колосу» в четырех последних матчах, что делает их встречи результативными. Текущая форма «Колоса» (пять матчей без поражений, 1.80 гола за игру) и слабость обороны «Зари» (1.80 пропущенных) указывают на то, что гости должны продолжить свою успешную серию.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Колос» сумеет обыграть «Зарю» с минимальным преимуществом в матче 1 тура УПЛ, продолжая свою успешную серию в очных встречах. Хозяева имеют проблемы в обороне и не могут обыграть этого соперника в восьми последних матчах, тогда как гости стабильно забивают и надежно действуют в защите. Ставка на победу «Колоса» за 2.55 выглядит оправданной – гости должны реализовать свое преимущество в текущей форме и личных встречах. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура между «Зарей» и «Колосом» состоится 31 июля 2026 года в Киеве на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского и начнется в 18:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.