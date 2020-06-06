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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Колос
Заря - Колос: обзор матча 06 июня 2020
Заря
06.06.2020, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, группа A, 3 тур
1 : 0
Завершен
Колос
13'
В. Кабаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Колос
Желтая карточка
Л. Квек
83'
Замена
Л. Квек
️️️️
В. Вернидуб
76'
Замена
M. Kamenyuka
️️️️
А. Тымчик
76'
Желтая карточка
Б. Леднев
75'
65'
Вторая желтая
О. Кожушко
Замена
М. Лунев
️️️️
А. Громов
61'
51'
Желтая карточка
О. Кожушко
46'
Замена
О. Кожушко
️️️️
В. Лысенко
46'
Замена
M. Maksymenko
️️️️
V. Paramonov
45'
+2
Желтая карточка
Е. Смирный
Желтая карточка
Д. Иванисеня
27'
21'
Желтая карточка
V. Gavrish
16'
Желтая карточка
А. Вильхамссон
ГОЛ! 1:0!
В. Кабаев
Пас отдал
В. Кочергин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
22
Никола Васили
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
22
Владислав Кабаев
АП
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
80
Evgen Efremov
ЦЗ
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
97
Олег Ильин
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
13
Vitaly Gavrish
ЦП
94
Арни Вильхамссон
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Заря
1
Zauri Makharadze
ВР
0
M. Kamenyuka
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
4
Игорь Чайковский
ОП
14
Андрей Цыганик
ЦП
14
Максим Лунев
ЦФ
9
Михайло Перович
ЦФ
Колос
37
Антон Яшков
ВР
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
17
Евгений Морозко
ЦП
0
O. Bondarenko
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
4-3-2-1
22
Васили
23
Чеберко
4
Ханна
15
Вернидуб
18
Тымчик
21
Иванисеня
10
Кочергин
80
Юрченко
22
Кабаев
30
Леднев
28
Громов
3-5-2
23
Волынец
80
67
5
Черноморец
90
Богданов
97
Ильин
14
Милько
13
8
Смирный
7
Лысенко
94
Вильхамссон
15
Вернидуб
40
Квек
40
Квек
15
Вернидуб
18
Тымчик
0
0
18
Тымчик
28
Громов
14
Лунев
14
Лунев
28
Громов
67
6
6
67
7
Лысенко
7
Кожушко
7
Кожушко
7
Лысенко
Остались в запасе
Заря
Колос
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
1
Zauri Makharadze
ВР
4
Игорь Чайковский
ОП
14
Андрей Цыганик
ЦП
9
Михайло Перович
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
37
Антон Яшков
ВР
17
Евгений Морозко
ЦП
0
O. Bondarenko
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
1
Zauri Makharadze
ВР
4
Игорь Чайковский
ОП
14
Андрей Цыганик
ЦП
9
Михайло Перович
ЦФ
Остались в запасе
37
Антон Яшков
ВР
17
Евгений Морозко
ЦП
0
O. Bondarenko
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Заря - Колос
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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