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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Колос
Заря - Колос: обзор матча 01 декабря 2022
Заря
01.12.2022, четверг, 14:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Колос
19'
С. Булеца (П)
63'
И. Кирюханцев
10'
С. Болбат
52'
С. Чоботенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заря - Колос
90'
+2
Замена
Е. Задоя
️️️️
А. Богданов
90'
Желтая карточка
В. Лысенко
Желтая карточка
М. Лунев
90'
85'
Желтая карточка
В. Милько
Замена
М. Лунев
️️️️
Д. Мишнев
80'
75'
Замена
Е. Исаенко
️️️️
О. Ильин
75'
Замена
️️️️
П. Ореховский
ГОЛ! 2:2!
И. Кирюханцев
Пас отдал
Д. Мишнев
63'
52'
ГОЛ! 1:2!
С. Чоботенко
Замена
Д. Антюх
️️️️
Н. Русин
46'
46'
Замена
В. Лысенко
️️️️
Д. Безбородько
32'
Желтая карточка
П. Ореховский
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Булеца
19'
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Болбат
Пас отдал
Н. Золотов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
44
Арсений Батагов
ОП
94
Олег Данченко
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
21
Денис Нагнойный
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
15
Дмитрий Мишнев
ПВ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
90
Андрей Богданов
ЛВ
14
Вадим Милько
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
91
Николай Михайленко
ОП
6
Ахмед Алибеков
ОП
33
Максим Хлан
ЦП
14
Максим Лунев
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Колос
30
Владимир Маханьков
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
2-2-1-3-2
1
Мацапура
32
Имереков
70
Кирюханцев
6
Бражко
44
Батагов
94
Данченко
10
Булеца
21
Нагнойный
15
Мишнев
31
Русин
11
Чурко
3-2-2-2-1
23
Волынец
35
Золотов
44
Чоботенко
21
Новак
50
Болбат
5
Черноморец
14
Милько
10
Ореховский
97
Ильин
90
Богданов
21
Безбородько
31
Русин
9
Антюх
9
Антюх
31
Русин
15
Мишнев
14
Лунев
14
Лунев
15
Мишнев
90
Богданов
91
Задоя
91
Задоя
90
Богданов
21
Безбородько
7
Лысенко
7
Лысенко
21
Безбородько
97
Ильин
11
Исаенко
11
Исаенко
97
Ильин
Остались в запасе
Заря
Колос
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
91
Николай Михайленко
ОП
6
Ахмед Алибеков
ОП
33
Максим Хлан
ЦП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
30
Владимир Маханьков
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
10
Владислав Велетень
ПВ
11
Кирилл Попов
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
91
Николай Михайленко
ОП
6
Ахмед Алибеков
ОП
33
Максим Хлан
ЦП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
10
Владислав Велетень
ПВ
11
Кирилл Попов
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Заря - Колос
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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