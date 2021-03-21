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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Заря
Колос - Заря: обзор матча 21 марта 2021
Колос
21.03.2021, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Заря
42'
В. Лысенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колос - Заря
Желтая карточка
Е. Волынец
90'
+3
86'
Желтая карточка
А. Саядманеш
Замена
A. Ngamba
️️️️
А. Богданов
85'
Замена
О. Ильин
️️️️
В. Чурко
75'
Замена
Е. Смирный
️️️️
Д. Костышин
75'
70'
Замена
В. Кабаев
️️️️
А. Громов
68'
Замена
Ш. Захеди
️️️️
А. Гладкий
68'
Замена
А. Цыганик
️️️️
Леовигилдо
Желтая карточка
Н. Золотов
61'
50'
Желтая карточка
Е. Назарина
ГОЛ! 1:0!
В. Лысенко
Пас отдал
В. Чурко
42'
Желтая карточка
Д. Костышин
38'
35'
Желтая карточка
В. Кочергин
Замена
В. Милько
️️️️
Е. Задоя
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
35
Николай Золотов
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
13
Vitaly Gavrish
ЦП
8
Денис Костышин
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Заря
22
Никола Васили
ВР
6
Леовигилдо
ЦЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
10
Владислав Кочергин
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Колос
12
Владислав Кучерук
ВР
25
Матия Ром
ПЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
80
Мамаду Данфа
ЦП
97
Олег Ильин
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
45
Денис Фаворов
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
20
Максим Казаков
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Шахаб Захеди
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
4-3-3
23
Волынец
35
Золотов
90
Петров
5
Черноморец
4
Кравченко
91
Задоя
90
Богданов
13
11
Чурко
7
Лысенко
8
Костышин
2-4-1-3
22
Васили
6
Леовигилдо
4
Ханна
29
Назарина
80
Юрченко
21
Иванисеня
10
Кочергин
10
Хомченовский
28
Громов
17
Саядманеш
20
Гладкий
90
Богданов
38
38
90
Богданов
11
Чурко
97
Ильин
97
Ильин
11
Чурко
91
Задоя
14
Милько
14
Милько
91
Задоя
8
Костышин
8
Смирный
8
Смирный
8
Костышин
28
Громов
22
Кабаев
22
Кабаев
28
Громов
20
Гладкий
7
Захеди
7
Захеди
20
Гладкий
6
Леовигилдо
14
Цыганик
14
Цыганик
6
Леовигилдо
Остались в запасе
Колос
Заря
25
Матия Ром
ПЗ
12
Владислав Кучерук
ВР
10
Павел Ореховский
ЦП
11
Евгений Исаенко
ЦФ
80
Мамаду Данфа
ЦП
Главный тренер
Руслан Костышин
1
Дмитрий Мацапура
ВР
40
Ловро Квек
ОП
20
Максим Казаков
ЦП
45
Денис Фаворов
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
25
Матия Ром
ПЗ
12
Владислав Кучерук
ВР
10
Павел Ореховский
ЦП
11
Евгений Исаенко
ЦФ
80
Мамаду Данфа
ЦП
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
40
Ловро Квек
ОП
20
Максим Казаков
ЦП
45
Денис Фаворов
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Колос - Заря
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
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