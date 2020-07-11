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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Заря
Колос - Заря: обзор матча 11 июля 2020
Колос
11.07.2020, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, группа A, 8 тур
0 : 2
Завершен
Заря
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
17
Евгений Морозко
ЦП
13
Vitaly Gavrish
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
30
Богдан Леднев
АП
9
Михайло Перович
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Колос
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
80
Evgen Efremov
ЦЗ
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
9
Денис Антюх
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
0
O. Bondarenko
ЦФ
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
0
M. Kamenyuka
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
3-5-2
23
Волынец
90
Петров
5
Черноморец
9
Зозуля
13
14
Милько
90
Богданов
8
Смирный
17
Морозко
7
Кожушко
7
Лысенко
4-1-2-2-1
1
Мацапура
18
Тымчик
4
Ханна
15
Вернидуб
15
Михайличенко
40
Квек
10
Кочергин
80
Юрченко
22
Кабаев
30
Леднев
9
Перович
Остались в запасе
Колос
Заря
10
Павел Ореховский
ЦП
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
80
Evgen Efremov
ЦЗ
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
9
Денис Антюх
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
0
O. Bondarenko
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
30
Никита Шевченко
ВР
0
M. Kamenyuka
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
10
Павел Ореховский
ЦП
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
80
Evgen Efremov
ЦЗ
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
9
Денис Антюх
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
0
O. Bondarenko
ЦФ
Остались в запасе
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
30
Никита Шевченко
ВР
0
M. Kamenyuka
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Колос - Заря
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
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