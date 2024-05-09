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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Заря
Колос - Заря: обзор матча 09 мая 2024
Колос
09.05.2024, четверг, 15:30
Украина. Премьер-лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Заря
23'
Э. Герреро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колос - Заря
90'
+3
Желтая карточка
Э. Герреро
90'
+3
Замена
А. Ндур
️️️️
Э. Герреро
90'
+3
Замена
И. Горбач
️️️️
В. Бугай
81'
Замена
П. Мичин
️️️️
А. Хахлев
Замена
Г. Паулаускас
️️️️
Ранжел
68'
63'
Замена
В. Бугай
️️️️
Жуниньо
Замена
О. Ильин
️️️️
В. Велетень
46'
23'
ГОЛ! 0:1!
Э. Герреро
Пас отдал
Д. Антюх
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Кирилл Фесюн
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
5
Александр Черноморец
ЛЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
99
Ранжел
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
55
Джордан
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
44
Арсений Батагов
ОП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Колос
91
Валентин Горох
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Catalin Cucos
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
Заря
75
Максим Набит
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
37
Artem Marynovskyi
ЦЗ
38
Artem Dolbnev
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
24
Иван Головкин
ПВ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
45
Алиуне Ндур
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Фесюн
5
Черноморец
4
Бондаренко
6
Бурда
29
Емец
7
Демченко
9
Цуриков
10
Ореховский
12
Топалов
10
Велетень
99
Ранжел
3-3-3-1
1
Сапутин
91
Бутко
55
Джордан
10
Жуниньо
70
Кирюханцев
44
Батагов
17
Вантух
15
Мишнев
99
Хахлев
39
Герреро
9
Антюх
10
Велетень
97
Ильин
97
Ильин
10
Велетень
99
Ранжел
81
Паулаускас
81
Паулаускас
99
Ранжел
99
Хахлев
22
Мичин
22
Мичин
99
Хахлев
10
Жуниньо
19
Бугай
19
Бугай
10
Жуниньо
Бугай
11
Горбач
11
Горбач
Бугай
39
Герреро
45
Ндур
45
Ндур
39
Герреро
Остались в запасе
Колос
Заря
91
Валентин Горох
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Catalin Cucos
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
75
Максим Набит
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
37
Artem Marynovskyi
ЦЗ
38
Artem Dolbnev
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
24
Иван Головкин
ПВ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Catalin Cucos
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Остались в запасе
75
Максим Набит
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
37
Artem Marynovskyi
ЦЗ
38
Artem Dolbnev
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
24
Иван Головкин
ПВ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Колос - Заря
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Roman Blavatskiy, Ukraine
Стадион:
Колос
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