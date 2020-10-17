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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Колос
Заря - Колос: обзор матча 17 октября 2020
Заря
17.10.2020, суббота, 19:30
Украина. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Колос
44'
В. Кочергин
90+3'
Е. Селезнев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Колос
Вторая желтая
В. Юрченко
90'
+3
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Е. Селезнев
Замена
С. Гринь
️️️️
В. Кабаев
74'
Замена
А. Руфати
️️️️
Д. Фаворов
73'
67'
Замена
М. Данфа
️️️️
О. Ильин
60'
Замена
Д. Костышин
️️️️
Е. Морозко
Желтая карточка
Л. Квек
59'
Желтая карточка
В. Юрченко
46'
46'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
В. Лысенко
46'
Замена
А. Богданов
️️️️
П. Ореховский
Желтая карточка
Й. Абу Ханна
45'
ГОЛ! 1:0!
В. Кочергин
Пас отдал
В. Юрченко
44'
Желтая карточка
Д. Фаворов
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Колос
12
Владислав Кучерук
ВР
5
Александр Черноморец
ЦЗ
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
13
Vitaly Gavrish
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
17
Евгений Морозко
ЦП
97
Олег Ильин
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Заря
22
Никола Васили
ВР
6
Леовигилдо
ЦЗ
5
Агрон Руфати
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
50
Сергей Гринь
ПП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
9
Михайло Перович
ЦФ
Колос
9
Алексей Зозуля
ПЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
80
Мамаду Данфа
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
11
Евгений Исаенко
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
3-1-3-1-2
30
Шевченко
15
Вернидуб
45
Фаворов
4
Ханна
40
Квек
29
Назарина
80
Юрченко
10
Кочергин
22
Кабаев
20
Гладкий
14
Цыганик
3-5-1-1
12
Кучерук
4
Кравченко
6
5
Черноморец
91
Задоя
8
Смирный
17
Морозко
97
Ильин
13
10
Ореховский
7
Лысенко
45
Фаворов
5
Руфати
5
Руфати
45
Фаворов
22
Кабаев
50
Гринь
50
Гринь
22
Кабаев
7
Лысенко
11
Селезнев
11
Селезнев
7
Лысенко
10
Ореховский
90
Богданов
90
Богданов
10
Ореховский
97
Ильин
80
Данфа
80
Данфа
97
Ильин
17
Морозко
8
Костышин
8
Костышин
17
Морозко
Остались в запасе
Заря
Колос
6
Леовигилдо
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
22
Никола Васили
ВР
4
Игорь Чайковский
ОП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
9
Михайло Перович
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
9
Алексей Зозуля
ПЗ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
14
Вадим Милько
ЦП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
6
Леовигилдо
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
22
Никола Васили
ВР
4
Игорь Чайковский
ОП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
9
Михайло Перович
ЦФ
Остались в запасе
9
Алексей Зозуля
ПЗ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
14
Вадим Милько
ЦП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Заря - Колос
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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