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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Колос
Заря - Колос: обзор матча 24 октября 2021
Заря
24.10.2021, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Колос
38'
А. Саядманеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Колос
84'
Замена
А. Нуриев
️️️️
А. Богданов
Замена
️️️️
Ш. Захеди
75'
74'
Замена
N. Sitchinava
️️️️
В. Чурко
Желтая карточка
Ш. Захеди
68'
58'
Замена
Д. Костышин
️️️️
Р. Оливейра
ГОЛ! 1:0!
А. Саядманеш
Пас отдал
Ш. Захеди
38'
Желтая карточка
Д. Хомченовский
34'
Желтая карточка
А. Гладкий
28'
24'
Желтая карточка
А. Черноморец
13'
Желтая карточка
В. Чурко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
45
Денис Фаворов
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
10
Сергей Булеца
АП
7
Шахаб Захеди
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Колос
5
Александр Черноморец
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
97
Олег Ильин
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
25
Матия Ром
ЦФ
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
21
Евгений Новак
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Заря
36
Антон Жилкин
ВР
6
Леовигилдо
ЦЗ
21
Денис Нагнойный
ЦЗ
5
Агрон Руфати
ЦЗ
6
Ахмед Алибеков
ОП
20
Максим Казаков
ЦП
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Колос
30
Владимир Маханьков
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
13
Vitaly Gavrish
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
7
Анатолий Нуриев
АП
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
0
N. Sitchinava
ЦФ
3-1-2-4
1
Мацапура
45
Фаворов
32
Имереков
75
Снурницын
40
Квек
10
Хомченовский
10
Булеца
7
Захеди
20
Гладкий
14
Лунев
17
Саядманеш
2-3-5
5
Черноморец
22
Павловец
90
Богданов
97
Ильин
14
Милько
23
Фесюн
21
Новак
11
Чурко
7
Лысенко
19
Оливейра
90
Богданов
7
Нуриев
7
Нуриев
90
Богданов
19
Оливейра
8
Костышин
8
Костышин
19
Оливейра
11
Чурко
0
0
11
Чурко
Остались в запасе
Заря
Колос
6
Ахмед Алибеков
ОП
36
Антон Жилкин
ВР
6
Леовигилдо
ЦЗ
21
Денис Нагнойный
ЦЗ
5
Агрон Руфати
ЦЗ
20
Максим Казаков
ЦП
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
30
Владимир Маханьков
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
13
Vitaly Gavrish
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
6
Ахмед Алибеков
ОП
36
Антон Жилкин
ВР
6
Леовигилдо
ЦЗ
21
Денис Нагнойный
ЦЗ
5
Агрон Руфати
ЦЗ
20
Максим Казаков
ЦП
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
13
Vitaly Gavrish
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Заря - Колос
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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