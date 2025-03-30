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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Колос
Заря - Колос: обзор матча 30 марта 2025
Заря
30.03.2025, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 22 тур
0 : 3
Завершен
Колос
42'
А. Цуриков
58'
А. Цуриков
63'
П. Ореховский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заря - Колос
88'
Замена
А. Демченко
️️️️
А. Ррапай
85'
Замена
Э. Теллес
️️️️
П. Ореховский
85'
Замена
Д. Алефиренко
️️️️
В. Велетень
Замена
Г. Эскинья
️️️️
Р. Вантух
85'
79'
Желтая карточка
П. Ореховский
Замена
И. Горбач
️️️️
Ф. Будковский
72'
Замена
С. Вокрри
️️️️
В. Белоцерковец
65'
63'
ГОЛ! 0:3!
П. Ореховский
Пас отдал
М. Третьяков
60'
Замена
Д. Боливар
️️️️
Н. Ковталюк
58'
ГОЛ! 0:2!
А. Цуриков
55'
Желтая карточка
В. Бондаренко
42'
ГОЛ! 0:1!
А. Цуриков
Пас отдал
В. Велетень
Вторая желтая
Z. Trontelj
38'
Желтая карточка
Z. Trontelj
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
8
Александр Яцык
ЦП
6
Деян Попара
ЦП
29
Владимир Белоцерковец
АП
23
Z. Trontelj
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
14
Maksym Vasylets
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Колос
91
Валентин Горох
ВР
7
Александр Демченко
ОП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
55
Элиас Теллес
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
9
Джованни Боливар
ЦФ
97
Алексей Сидоров
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Сапутин
17
Вантух
10
Жуниньо
55
Джордан
21
Башич
8
Яцык
6
Попара
29
Белоцерковец
22
Мичин
28
Будковский
23
4-4-1-1
31
Пахолюк
4
Бондаренко
16
Красники
3
Козик
6
Бурда
75
Третьяков
10
Ореховский
99
Ррапай
9
Цуриков
10
Велетень
22
Ковталюк
17
Вантух
4
Эскинья
4
Эскинья
17
Вантух
29
Белоцерковец
9
Вокрри
9
Вокрри
29
Белоцерковец
28
Будковский
11
Горбач
11
Горбач
28
Будковский
99
Ррапай
7
Демченко
7
Демченко
99
Ррапай
10
Ореховский
55
Теллес
55
Теллес
10
Ореховский
22
Ковталюк
9
Боливар
9
Боливар
22
Ковталюк
10
Велетень
7
Алефиренко
7
Алефиренко
10
Велетень
Остались в запасе
Заря
Колос
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
14
Maksym Vasylets
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
91
Валентин Горох
ВР
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
97
Алексей Сидоров
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
14
Maksym Vasylets
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
97
Алексей Сидоров
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Заря - Колос
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
- : -
07.12.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Колос
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Информация о матче
Главный судья:
Oleksandr Kalonov, Ukraine
Стадион:
Slavutych-Arena, Zaporizhzhia
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