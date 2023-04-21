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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Заря
Колос - Заря: обзор матча 21 апреля 2023
Колос
21.04.2023, пятница, 15:00
Украина. Премьер-лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Заря
31'
В. Бражко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колос - Заря
81'
Замена
А. Хахлев
️️️️
Н. Русин
81'
Замена
П. Полегенько
️️️️
С. Булеца
Замена
Е. Исаенко
️️️️
П. Ореховский
78'
68'
Замена
К. Дрышлюк
️️️️
В. Бражко
68'
Замена
Д. Мишнев
️️️️
Э. Герреро
Замена
С. Болбат
️️️️
А. Богданов
62'
Замена
К. Попов
️️️️
В. Лысенко
62'
58'
Замена
Р. Вантух
️️️️
Д. Антюх
55'
Вторая желтая
И. Снурницын
50'
Желтая карточка
В. Бражко
Желтая карточка
А. Богданов
45'
38'
Желтая карточка
И. Снурницын
31'
ГОЛ! 0:1!
В. Бражко
Пас отдал
С. Булеца
Желтая карточка
Н. Золотов
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
14
Вадим Милько
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
44
Арсений Батагов
ОП
6
Владимир Бражко
ОП
28
Евгений Шахов
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Колос
30
Владимир Маханьков
ВР
23
Кирилл Фесюн
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
Заря
12
Владислав Кучерук
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
25
Виталий Мороховец
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
6
Илья Гулько
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
4-3-2-1
23
Волынец
5
Черноморец
44
Чоботенко
33
Гончаренко
35
Золотов
14
Милько
90
Богданов
10
Ореховский
33
Мякушко
97
Ильин
7
Лысенко
3-2-2-2-1
1
Сапутин
91
Бутко
32
Имереков
75
Снурницын
44
Батагов
6
Бражко
28
Шахов
39
Герреро
10
Булеца
9
Антюх
31
Русин
90
Богданов
50
Болбат
50
Болбат
90
Богданов
10
Ореховский
11
Исаенко
11
Исаенко
10
Ореховский
7
Лысенко
11
Попов
11
Попов
7
Лысенко
9
Антюх
17
Вантух
17
Вантух
9
Антюх
10
Булеца
28
Полегенько
28
Полегенько
10
Булеца
31
Русин
99
Хахлев
99
Хахлев
31
Русин
6
Бражко
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
6
Бражко
39
Герреро
15
Мишнев
15
Мишнев
39
Герреро
Остались в запасе
Колос
Заря
30
Владимир Маханьков
ВР
23
Кирилл Фесюн
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
12
Владислав Кучерук
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
25
Виталий Мороховец
ЦЗ
6
Илья Гулько
ОП
21
Денис Нагнойный
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
23
Кирилл Фесюн
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
Остались в запасе
12
Владислав Кучерук
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
25
Виталий Мороховец
ЦЗ
6
Илья Гулько
ОП
21
Денис Нагнойный
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Колос - Заря
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Колос
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