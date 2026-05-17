Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Колос» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

«Колос» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

17 мая, 14:20
Колос
17.05.2026, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Оболонь
4' Р. Волохатый 29' А. Жовтенко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
1
Дмитрий Мацапура
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
55
Элиас Теллес
ОП
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
17
Антон Салабай
ЛФ
11
Ардит Тахири
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
44
Александр Жовтенко
ЦЗ
50
D. Semenov
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
6
Максим Чех
ОП
4
Тарас Мороз
ОП
20
Роман Волохатый
ЦП
13
Игорь Мединский
ПВ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
71
Artem Korobchenko
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
29
Zakharii Zakharkiv
ЦФ
Оболонь
1
Денис Марченко
ВР
91
Rostyslav Liashchuk
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
19
Maksym Titov
ЦЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
23
Артем Кулаковский
ЦП
70
Korkh Kiril
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
10
Олег Слободян
АП
80
Artem Chornyi
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
2-2-2-2-2
1
Мацапура
3
Козик
6
Бурда
55
Теллес
7
Демченко
9
Цуриков
20
Гагнидзе
14
Кане
77
Понедельник
17
Салабай
11
Тахири
3-4-1-1-1
1
Федоривский
28
Полегенько
44
Жовтенко
50
55
Суханов
6
Чех
4
Мороз
5
Шевченко
20
Волохатый
13
Мединский
90
3
Козик
45
Хрипчук
45
Хрипчук
3
Козик
55
Теллес
99
Ррапай
99
Ррапай
55
Теллес
17
Салабай
47
47
17
Салабай
14
Кане
7
Алефиренко
7
Алефиренко
14
Кане
11
Тахири
29
29
11
Тахири
13
Мединский
91
91
13
Мединский
6
Чех
23
Кулаковский
23
Кулаковский
6
Чех
55
Суханов
30
Нестеренко
30
Нестеренко
55
Суханов
99
99
Остались в запасе
Колос
Оболонь
31
Иван Пахолюк
ВР
71
Artem Korobchenko
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
Главный тренер
Руслан Костышин
1
Денис Марченко
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
19
Maksym Titov
ЦЗ
70
Korkh Kiril
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
10
Олег Слободян
АП
77
Константин Бычек
ЛВ
80
Artem Chornyi
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
31
Иван Пахолюк
ВР
71
Artem Korobchenko
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
Остались в запасе
1
Денис Марченко
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
19
Maksym Titov
ЦЗ
70
Korkh Kiril
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
10
Олег Слободян
АП
77
Константин Бычек
ЛВ
80
Artem Chornyi
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Колос - Оболонь
4
3
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Оболони», 29-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос»«Оболонь»

«Колос» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Оболонь Колос
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
1
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
2
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
11
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
6
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+