17.05.2026, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Украина. Премьер-лига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Колос
Колос
2-2-2-2-2
1
Мацапура
3
Козик
6
Бурда
55
Теллес
7
Демченко
9
Цуриков
20
Гагнидзе
14
Кане
77
Понедельник
17
Салабай
11
Тахири
3-4-1-1-1
1
Федоривский
28
Полегенько
44
Жовтенко
50
55
Суханов
6
Чех
4
Мороз
5
Шевченко
20
Волохатый
13
Мединский
90
3
Козик
45
Хрипчук
45
Хрипчук
3
Козик
55
Теллес
99
Ррапай
99
Ррапай
55
Теллес
17
Салабай
47
47
17
Салабай
14
Кане
7
Алефиренко
7
Алефиренко
14
Кане
11
Тахири
29
29
11
Тахири
13
Мединский
91
91
13
Мединский
6
Чех
23
Кулаковский
23
Кулаковский
6
Чех
55
Суханов
30
Нестеренко
30
Нестеренко
55
Суханов
99
99
Остались в запасе
Колос
Оболонь
31
Иван Пахолюк
ВР
71
Artem Korobchenko
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
Главный тренер
Руслан Костышин
1
Денис Марченко
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
19
Maksym Titov
ЦЗ
70
Korkh Kiril
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
10
Олег Слободян
АП
77
Константин Бычек
ЛВ
80
Artem Chornyi
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
31
Иван Пахолюк
ВР
71
Artem Korobchenko
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
Остались в запасе
1
Денис Марченко
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
19
Maksym Titov
ЦЗ
70
Korkh Kiril
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
10
Олег Слободян
АП
77
Константин Бычек
ЛВ
80
Artem Chornyi
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Колос - Оболонь
4
3
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Оболони», 29-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос» – «Оболонь»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»