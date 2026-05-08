Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Колос» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026

«Колос» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026

8 мая, 14:20
Колос
08.05.2026, пятница, 15:30
Украина. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Кудровка
24' А. Ррапай
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
55
Элиас Теллес
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
17
Антон Салабай
ЛФ
11
Ардит Тахири
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Кудровка
37
Антон Яшков
ВР
55
Jair Collahuazo
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
39
Артем Мачелюк
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
17
Евгений Морозко
ЛВ
19
Артур Думанюк
ОП
14
Kaya Makosso
ЦП
8
A. Storchous
ЦП
24
Раймонд Овусу
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Колос
52
Artem Nedozymovanyi
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
38
Артем Челядин
ОП
7
Александр Демченко
ОП
15
Артем Гусол
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
29
Zakharii Zakharkiv
ЦФ
Кудровка
73
Mykhailo Kulyk
ВР
23
Илья Караващенко
ВР
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
69
Yuriy Potimkov
ЦЗ
29
Victor Adeoye
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
20
Денис Свитюха
ЛВ
14
Антон Глущенко
АП
77
Artem Liehostaiev
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
2-1-3-2-2
31
Пахолюк
3
Козик
6
Бурда
55
Теллес
9
Цуриков
20
Гагнидзе
99
Ррапай
14
Кане
77
Понедельник
17
Салабай
11
Тахири
3-1-2-2-2
37
Яшков
39
Мачелюк
74
Фарина
55
19
Думанюк
14
8
10
Козак
17
Морозко
22
Векляк
24
Овусу
3
Козик
4
Бондаренко
4
Бондаренко
3
Козик
55
Теллес
7
Демченко
7
Демченко
55
Теллес
14
Кане
15
Гусол
15
Гусол
14
Кане
99
Ррапай
47
47
99
Ррапай
11
Тахири
29
29
11
Тахири
24
Овусу
14
Глущенко
14
Глущенко
24
Овусу
17
Морозко
20
Свитюха
20
Свитюха
17
Морозко
19
Думанюк
77
77
19
Думанюк
8
27
Пушкарёв
27
Пушкарёв
8
Остались в запасе
Колос
Кудровка
52
Artem Nedozymovanyi
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
38
Артем Челядин
ОП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
73
Mykhailo Kulyk
ВР
23
Илья Караващенко
ВР
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
69
Yuriy Potimkov
ЦЗ
29
Victor Adeoye
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
Главный тренер
Василь Баранов
Остались в запасе
52
Artem Nedozymovanyi
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
38
Артем Челядин
ОП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Остались в запасе
73
Mykhailo Kulyk
ВР
23
Илья Караващенко
ВР
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
69
Yuriy Potimkov
ЦЗ
29
Victor Adeoye
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Василь Баранов
Статистика матча Колос - Кудровка
7
2
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
2
Угловые удары
3
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Кудровки», 27-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 мая в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос» – «Кудровка»

«Колос» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Кудровка Колос
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
9
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
4
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
4
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
17
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+