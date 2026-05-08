08.05.2026, пятница, 15:30
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Украина. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Колос
Колос
2-1-3-2-2
31
Пахолюк
3
Козик
6
Бурда
55
Теллес
9
Цуриков
20
Гагнидзе
99
Ррапай
14
Кане
77
Понедельник
17
Салабай
11
Тахири
3-1-2-2-2
37
Яшков
39
Мачелюк
74
Фарина
55
19
Думанюк
14
8
10
Козак
17
Морозко
22
Векляк
24
Овусу
3
Козик
4
Бондаренко
4
Бондаренко
3
Козик
55
Теллес
7
Демченко
7
Демченко
55
Теллес
14
Кане
15
Гусол
15
Гусол
14
Кане
99
Ррапай
47
47
99
Ррапай
11
Тахири
29
29
11
Тахири
24
Овусу
14
Глущенко
14
Глущенко
24
Овусу
17
Морозко
20
Свитюха
20
Свитюха
17
Морозко
19
Думанюк
77
77
19
Думанюк
8
27
Пушкарёв
27
Пушкарёв
8
Остались в запасе
Колос
Кудровка
52
Artem Nedozymovanyi
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
38
Артем Челядин
ОП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
73
Mykhailo Kulyk
ВР
23
Илья Караващенко
ВР
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
69
Yuriy Potimkov
ЦЗ
29
Victor Adeoye
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
Главный тренер
Василь Баранов
Остались в запасе
52
Artem Nedozymovanyi
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
38
Артем Челядин
ОП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Остались в запасе
73
Mykhailo Kulyk
ВР
23
Илья Караващенко
ВР
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
69
Yuriy Potimkov
ЦЗ
29
Victor Adeoye
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Василь Баранов
Статистика матча Колос - Кудровка
7
2
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
2
Угловые удары
3
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Кудровки», 27-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 мая в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос» – «Кудровка»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»