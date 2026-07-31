31.07.2026, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Украина. Премьер-лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Заря
Заря
3-3-1-1-1
25
Рыбак
55
Джордан
5
Янич
77
Кушниренко
3
Кравец
6
Попара
9
Вокрри
44
Пердута
30
Нестеренко
28
Будковский
2-1-3-3-1
31
Пахолюк
45
Хрипчук
6
Бурда
7
Демченко
9
Цуриков
20
Гагнидзе
47
77
Понедельник
14
Кане
70
Климчук
17
Салабай
39
Мачелюк
27
Елавич
27
Елавич
39
Мачелюк
9
Вокрри
17
Задорожный
17
Задорожный
9
Вокрри
3
Кравец
10
Жуниньо
10
Жуниньо
3
Кравец
44
Пердута
21
Башич
21
Башич
44
Пердута
77
Кушниренко
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
77
Кушниренко
33
Гончаренко
33
Гончаренко
14
Кане
90
90
14
Кане
17
Салабай
15
Гусол
15
Гусол
17
Салабай
70
Климчук
30
Ндукве
30
Ндукве
70
Климчук
20
Гагнидзе
11
Тахири
11
Тахири
20
Гагнидзе
Остались в запасе
Заря
Колос
23
Илья Караващенко
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
70
Stanislav Yaroshenko
ЦП
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
51
Валентин Моргун
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
42
Oleksandr Savchuk
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
55
Элиас Теллес
ОП
24
Oleksandr Naumov
ЦП
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
23
Илья Караващенко
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
70
Stanislav Yaroshenko
ЦП
11
Игорь Горбач
ЦФ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
42
Oleksandr Savchuk
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
55
Элиас Теллес
ОП
24
Oleksandr Naumov
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Заря - Колос
3
1
1
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Колоса», 1-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 июля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Колос»
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Источник: «Бомбардир»