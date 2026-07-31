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  • «Заря» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2026

«Заря» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2026

31 июля, 16:50
Заря
31.07.2026, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Колос
70' Ф. Будковский 82' Ф. Задорожный
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
25
Владислав Рыбак
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
5
Андрия Янич
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
39
Артем Мачелюк
ПЗ
9
Сильвио Вокрри
ПЗ
6
Деян Попара
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
17
Антон Салабай
ЛФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Заря
23
Илья Караващенко
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
10
Жуниньо
ЛЗ
27
Домагой Елавич
ЛВ
21
Яков Башич
ОП
70
Stanislav Yaroshenko
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
17
Федор Задорожный
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Колос
51
Валентин Моргун
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
42
Oleksandr Savchuk
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
55
Элиас Теллес
ОП
90
Irgi Kasalla
ЦП
15
Артем Гусол
ЦП
24
Oleksandr Naumov
ЦП
30
Денис Ндукве
ЦФ
11
Ардит Тахири
ЦФ
3-3-1-1-1
25
Рыбак
55
Джордан
5
Янич
77
Кушниренко
3
Кравец
6
Попара
9
Вокрри
44
Пердута
30
Нестеренко
28
Будковский
2-1-3-3-1
31
Пахолюк
45
Хрипчук
6
Бурда
7
Демченко
9
Цуриков
20
Гагнидзе
47
77
Понедельник
14
Кане
70
Климчук
17
Салабай
39
Мачелюк
27
Елавич
27
Елавич
39
Мачелюк
9
Вокрри
17
Задорожный
17
Задорожный
9
Вокрри
3
Кравец
10
Жуниньо
10
Жуниньо
3
Кравец
44
Пердута
21
Башич
21
Башич
44
Пердута
77
Кушниренко
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
77
Кушниренко
33
Гончаренко
33
Гончаренко
14
Кане
90
90
14
Кане
17
Салабай
15
Гусол
15
Гусол
17
Салабай
70
Климчук
30
Ндукве
30
Ндукве
70
Климчук
20
Гагнидзе
11
Тахири
11
Тахири
20
Гагнидзе
Остались в запасе
Заря
Колос
23
Илья Караващенко
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
70
Stanislav Yaroshenko
ЦП
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
51
Валентин Моргун
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
42
Oleksandr Savchuk
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
55
Элиас Теллес
ОП
24
Oleksandr Naumov
ЦП
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
23
Илья Караващенко
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
70
Stanislav Yaroshenko
ЦП
11
Игорь Горбач
ЦФ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
42
Oleksandr Savchuk
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
55
Элиас Теллес
ОП
24
Oleksandr Naumov
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Заря - Колос
3
1
1
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Колоса», 1-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Колос»

«Заря» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Колос Заря
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