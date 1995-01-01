Турниры:
Украина. Премьер-лига (2022/2023)
|16 тур
|3 марта, пятница
|14:00
|Кривбасс
|1:0
|Колос
|7 тур
|1 декабря, четверг
|14:00
|Заря
|2:2
|Колос
|15 тур
|27 ноября, воскресенье
|14:00
|Львов
|0:1
|Колос
|14 тур
|19 ноября, суббота
|15:00
|Колос
|1:2
|Ворскла
|13 тур
|13 ноября, воскресенье
|16:00
|Динамо
|0:0
|Колос
|12 тур
|9 ноября, среда
|14:00
|Колос
|1:3
|Днепр-1
|11 тур
|5 ноября, суббота
|14:00
|Александрия
|4:1
|Колос
|10 тур
|31 октября, понедельник
|14:00
|Колос
|2:0
|Верес
|9 тур
|24 октября, понедельник
|15:00
|Колос
|1:1
|Черноморец
|8 тур
|19 октября, среда
|17:00
|Шахтер
|3:0
|Колос
|6 тур
|7 октября, пятница
|17:00
|Колос
|0:0
|Ингулец
|5 тур
|30 сентября, пятница
|17:00
|Металлист 1925
|2:0
|Колос
|4 тур
|11 сентября, воскресенье
|15:00
|Колос
|1:0
|Металлист
|3 тур
|5 сентября, понедельник
|13:00
|Минай
|1:1
|Колос
|2 тур
|28 августа, воскресенье
|13:00
|Колос
|2:0
|Рух
|1 тур
|23 августа, вторник
|17:00
|Колос
|1:0
|Кривбасс