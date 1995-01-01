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    Колос - результаты

    Город Ковалевка
    Дивизион Украина-Премьер-Лига
    Сайт https://koloskovalivka.com/
    Стадион Колос
    Тренер Ярослав Вишняк
    Турниры:
    Украина. Премьер-лига (2022/2023)
    16 тур
    		3 марта, пятница 14:00 Кривбасс 1:0 Колос
    7 тур
    		1 декабря, четверг 14:00 Заря 2:2 Колос
    15 тур
    		27 ноября, воскресенье 14:00 Львов 0:1 Колос
    14 тур
    		19 ноября, суббота 15:00 Колос 1:2 Ворскла
    13 тур
    		13 ноября, воскресенье 16:00 Динамо 0:0 Колос
    12 тур
    		9 ноября, среда 14:00 Колос 1:3 Днепр-1
    11 тур
    		5 ноября, суббота 14:00 Александрия 4:1 Колос
    10 тур
    		31 октября, понедельник 14:00 Колос 2:0 Верес
    9 тур
    		24 октября, понедельник 15:00 Колос 1:1 Черноморец
    8 тур
    		19 октября, среда 17:00 Шахтер 3:0 Колос
    6 тур
    		7 октября, пятница 17:00 Колос 0:0 Ингулец
    5 тур
    		30 сентября, пятница 17:00 Металлист 1925 2:0 Колос
    4 тур
    		11 сентября, воскресенье 15:00 Колос 1:0 Металлист
    3 тур
    		5 сентября, понедельник 13:00 Минай 1:1 Колос
    2 тур
    		28 августа, воскресенье 13:00 Колос 2:0 Рух
    1 тур
    		23 августа, вторник 17:00 Колос 1:0 Кривбасс
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