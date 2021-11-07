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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Шахтер
Колос - Шахтер: обзор матча 07 ноября 2021
Колос
07.11.2021, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
1 : 3
Завершен
Шахтер
41'
О. Ильин
15'
Н. Матвиенко
25'
Фернандо
72'
М. Мудрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колос - Шахтер
85'
Замена
Дентиньо
️️️️
Фернандо
Замена
М. Ром
️️️️
Н. Золотов
83'
Замена
N. Sitchinava
️️️️
Е. Задоя
83'
Желтая карточка
Е. Новак
81'
79'
Желтая карточка
Фернандо
75'
Замена
Майкон
️️️️
А. Бондаренко
72'
ГОЛ! 1:3!
М. Мудрик
Пас отдал
А. Патрик
Замена
Р. Оливейра
️️️️
В. Лысенко
71'
67'
Замена
С. Кривцов
️️️️
Витао
67'
Замена
Тете
️️️️
Марлос
66'
Замена
М. Мудрик
️️️️
М. Соломон
59'
Желтая карточка
Марлос
47'
Желтая карточка
А. Патрик
Желтая карточка
В. Лысенко
45'
ГОЛ! 1:2!
О. Ильин
Пас отдал
В. Лысенко
41'
36'
Желтая карточка
А. Бондаренко
Желтая карточка
К. Петров
32'
25'
ГОЛ! 0:2!
Фернандо
Пас отдал
А. Бондаренко
15'
ГОЛ! 0:1!
Н. Матвиенко
Пас отдал
А. Патрик
Замена
О. Ильин
️️️️
Т. Сакив
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
35
Николай Золотов
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
14
Вадим Милько
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
21
Евгений Новак
ЦФ
44
Тарас Сакив
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
10
Алан Патрик
АП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Марлос
ПВ
11
Фернандо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Колос
22
Александр Павловец
ЦЗ
97
Олег Ильин
ЦП
25
Матия Ром
ЦФ
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
0
N. Sitchinava
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Майкон
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
11
Тете
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
3-3-4
23
Волынец
35
Золотов
90
Петров
5
Черноморец
14
Милько
90
Богданов
91
Задоя
7
Лысенко
44
Сакив
21
Новак
11
Чурко
4-1-3-2
12
Трубин
17
Додо
44
Витао
22
Матвиенко
31
Исмаили
8
Антонио
10
Марлос
19
Бондаренко
10
Соломон
11
Фернандо
10
Патрик
44
Сакив
97
Ильин
97
Ильин
44
Сакив
35
Золотов
25
Ром
25
Ром
35
Золотов
91
Задоя
0
0
91
Задоя
7
Лысенко
19
Оливейра
19
Оливейра
7
Лысенко
11
Фернандо
31
Дентиньо
31
Дентиньо
11
Фернандо
44
Витао
27
Кривцов
27
Кривцов
44
Витао
19
Бондаренко
8
Майкон
8
Майкон
19
Бондаренко
10
Соломон
27
Мудрик
27
Мудрик
10
Соломон
10
Марлос
11
Тете
11
Тете
10
Марлос
Остались в запасе
Колос
Шахтер
22
Александр Павловец
ЦЗ
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
22
Ефим Конопля
ПЗ
30
Андрей Пятов
ВР
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Георгий Судаков
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
22
Александр Павловец
ЦЗ
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
Остались в запасе
22
Ефим Конопля
ПЗ
30
Андрей Пятов
ВР
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Георгий Судаков
АП
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Колос - Шахтер
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Колос
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