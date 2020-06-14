Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Шахтер
Колос - Шахтер: обзор матча 14 июня 2020
Колос
14.06.2020, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, группа A, 4 тур
0 : 1
Завершен
Шахтер
48'
А. Мораес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колос - Шахтер
84'
Желтая карточка
А. Патрик
84'
Замена
Тете
️️️️
А. Патрик
78'
Замена
В. Коваленко
️️️️
Марлос
78'
Замена
Фернандо
️️️️
А. Мораес
78'
Замена
С. Болбат
️️️️
М. Сиприано
Замена
Д. Костышин
️️️️
Е. Смирный
76'
Замена
М. Данфа
️️️️
О. Ильин
75'
61'
Замена
М. Соломон
️️️️
Е. Коноплянка
Замена
Д. Антюх
️️️️
В. Лысенко
61'
Желтая карточка
О. Ильин
56'
Замена
Е. Морозко
️️️️
А. Вильхамссон
52'
48'
ГОЛ! 0:1!
А. Мораес
Пас отдал
Марлос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
80
Evgen Efremov
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
8
Евгений Смирный
ЦП
13
Vitaly Gavrish
ЦП
29
Владислав Емец
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
97
Олег Ильин
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
94
Арни Вильхамссон
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Тайсон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
10
Марлос
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Колос
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
80
Мамаду Данфа
ЦП
17
Евгений Морозко
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
9
Денис Антюх
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
44
Витао
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Александр Пихаленок
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
99
Владислав Вакула
ПВ
11
Тете
ПВ
11
Фернандо
ЦФ
2-5-1-2
23
Волынец
80
90
Петров
29
Емец
14
Милько
97
Ильин
90
Богданов
13
8
Смирный
7
Лысенко
94
Вильхамссон
4-1-1-3-1
12
Трубин
17
Додо
27
Кривцов
22
Матвиенко
6
Сиприано
27
Степаненко
11
Тайсон
10
Марлос
10
Патрик
22
Коноплянка
18
Мораес
97
Ильин
80
Данфа
80
Данфа
97
Ильин
94
Вильхамссон
17
Морозко
17
Морозко
94
Вильхамссон
7
Лысенко
9
Антюх
9
Антюх
7
Лысенко
8
Смирный
8
Костышин
8
Костышин
8
Смирный
18
Мораес
11
Фернандо
11
Фернандо
18
Мораес
10
Патрик
11
Тете
11
Тете
10
Патрик
22
Коноплянка
10
Соломон
10
Соломон
22
Коноплянка
6
Сиприано
50
Болбат
50
Болбат
6
Сиприано
10
Марлос
21
Коваленко
21
Коваленко
10
Марлос
Остались в запасе
Колос
Шахтер
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
99
Владислав Вакула
ПВ
30
Андрей Пятов
ВР
44
Витао
ЦЗ
8
Александр Пихаленок
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Остались в запасе
99
Владислав Вакула
ПВ
30
Андрей Пятов
ВР
44
Витао
ЦЗ
8
Александр Пихаленок
ЦП
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Колос - Шахтер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Колос
Новости команд
Все
Колос
Шахтер
«Колос» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Колоса» и «Харькова» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Премьер-лига Украины: шансы «Шахтера» и «Левого берега» на победу в матче 13-го тура
19 ноября
«Буковина» – «Колос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Колос» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Колоса» и «Харькова» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Буковина» – «Колос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Буковины» и «Колоса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Колос» – «Полесье»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Премьер-лига Украины: шансы «Шахтера» и «Левого берега» на победу в матче 13-го тура
19 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+