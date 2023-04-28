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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Шахтер
Колос - Шахтер: обзор матча 28 апреля 2023
Колос
28.04.2023, пятница, 15:00
Украина. Премьер-лига, 23 тур
1 : 3
Завершен
Шахтер
13'
П. Ореховский
47'
А. Бондаренко (П)
52'
Л. Траоре
80'
К. Келси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колос - Шахтер
86'
Замена
Д. Топалов
️️️️
Б. Михайличенко
Замена
В. Велетень
️️️️
О. Ильин
84'
80'
ГОЛ! 1:3!
К. Келси
79'
Замена
К. Келси
️️️️
Л. Траоре
Замена
Е. Исаенко
️️️️
П. Ореховский
76'
74'
Замена
А. Тотовицкий
️️️️
М. Швед
73'
Желтая карточка
Б. Михайличенко
Замена
К. Попов
️️️️
В. Лысенко
72'
Замена
Е. Новак
️️️️
Р. Гончаренко
71'
Желтая карточка
А. Богданов
64'
Желтая карточка
Е. Волынец
52'
52'
ГОЛ! 1:2!
Л. Траоре
Пас отдал
А. Бондаренко
47'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Бондаренко
46'
Замена
Е. Конопля
️️️️
Г. Гочолеишвили
46'
Замена
А. Зубков
️️️️
Н. Джурасек
ГОЛ! 1:0!
П. Ореховский
Пас отдал
С. Чоботенко
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
14
Вадим Милько
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Шахтер
1
Анатолий Трубин
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
30
Невен Джурасек
ОП
10
Георгий Судаков
АП
19
Артем Бондаренко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Колос
30
Владимир Маханьков
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
29
Егор Назарина
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
27
Олег Очеретко
АП
21
Александр Зубков
ПВ
23
Андрей Борячук
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
19
Кевин Келси
ЦФ
3-2-3-1-1
23
Волынец
4
Кравченко
44
Чоботенко
33
Гончаренко
5
Черноморец
50
Болбат
14
Милько
90
Богданов
10
Ореховский
97
Ильин
7
Лысенко
4-2-3-1
1
Трубин
12
Гочолеишвили
5
Бондарь
22
Матвиенко
15
Михайличенко
27
Степаненко
30
Джурасек
9
Швед
19
Бондаренко
10
Судаков
2
Траоре
33
Гончаренко
21
Новак
21
Новак
33
Гончаренко
97
Ильин
10
Велетень
10
Велетень
97
Ильин
10
Ореховский
11
Исаенко
11
Исаенко
10
Ореховский
7
Лысенко
11
Попов
11
Попов
7
Лысенко
12
Гочолеишвили
22
Конопля
22
Конопля
12
Гочолеишвили
9
Швед
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
9
Швед
15
Михайличенко
12
Топалов
12
Топалов
15
Михайличенко
30
Джурасек
21
Зубков
21
Зубков
30
Джурасек
2
Траоре
19
Келси
19
Келси
2
Траоре
Остались в запасе
Колос
Шахтер
30
Владимир Маханьков
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
Главный тренер
Ярослав Вишняк
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
23
Андрей Борячук
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
23
Андрей Борячук
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Колос - Шахтер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
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