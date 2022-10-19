Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Колос
Шахтер - Колос: обзор матча 19 октября 2022
Шахтер
19.10.2022, среда, 17:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
3 : 0
Завершен
Колос
8'
М. Мудрик
47'
Л. Тэйлор
56'
М. Мудрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Колос
88'
Замена
Д. Кузик
️️️️
С. Мякушко
Замена
Д. Крыськив
️️️️
Г. Судаков
76'
76'
Замена
Е. Задоя
️️️️
Е. Смирный
76'
Замена
Е. Исаенко
️️️️
С. Болбат
Замена
Л. Траоре
️️️️
Д. Сикан
62'
Замена
И. Петряк
️️️️
М. Мудрик
62'
Замена
Н. Джурасек
️️️️
Т. Степаненко
62'
61'
Замена
К. Попов
️️️️
Д. Безбородько
ГОЛ! 3:0!
М. Мудрик
Пас отдал
Г. Судаков
56'
ГОЛ! 2:0!
Л. Тэйлор
Пас отдал
Б. Михайличенко
47'
46'
Замена
А. Богданов
️️️️
П. Ореховский
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Е. Конопля
46'
40'
Желтая карточка
Д. Безбородько
ГОЛ! 1:0!
М. Мудрик
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Анатолий Трубин
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
29
Владислав Емец
ЦП
33
Сергей Мякушко
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
21
Евгений Новак
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
30
Невен Джурасек
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
5
Андрей Тотовицкий
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Колос
30
Владимир Маханьков
ВР
5
Александр Черноморец
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
17
Денис Кузик
ЦЗ
11
Кирилл Попов
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
11
Евгений Исаенко
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Трубин
15
Михайличенко
27
Кривцов
22
Матвиенко
22
Конопля
27
Степаненко
29
Назарина
27
Мудрик
10
Судаков
21
Зубков
14
Сикан
3-4-1-2
23
Волынец
50
Болбат
44
Чоботенко
9
Зозуля
33
Мякушко
10
Ореховский
8
Смирный
29
Емец
97
Ильин
21
Безбородько
21
Новак
22
Конопля
3
Тэйлор
3
Тэйлор
22
Конопля
27
Степаненко
30
Джурасек
30
Джурасек
27
Степаненко
10
Судаков
8
Крыськив
8
Крыськив
10
Судаков
27
Мудрик
7
Петряк
7
Петряк
27
Мудрик
14
Сикан
2
Траоре
2
Траоре
14
Сикан
33
Мякушко
17
Кузик
17
Кузик
33
Мякушко
21
Безбородько
11
Попов
11
Попов
21
Безбородько
10
Ореховский
90
Богданов
90
Богданов
10
Ореховский
8
Смирный
91
Задоя
91
Задоя
8
Смирный
50
Болбат
11
Исаенко
11
Исаенко
50
Болбат
Остались в запасе
Шахтер
Колос
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
19
Артем Бондаренко
АП
5
Андрей Тотовицкий
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
Главный тренер
Игор Йовичевич
30
Владимир Маханьков
ВР
5
Александр Черноморец
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
19
Артем Бондаренко
АП
5
Андрей Тотовицкий
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
5
Александр Черноморец
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Шахтер - Колос
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
Новости команд
Все
Шахтер
Колос
УПЛ: шансы «Левый берег» и «Колос» на победу в матче 14-го тура
09:45
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Шахтер» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Шахтер» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Премьер-лига Украины: шансы «Шахтера» и «Левого берега» на победу в матче 13-го тура
19 ноября
УПЛ: шансы «Левый берег» и «Колос» на победу в матче 14-го тура
09:45
«Колос» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Колоса» и «Харькова» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Буковина» – «Колос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Буковины» и «Колоса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+