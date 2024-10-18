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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Шахтер
Колос - Шахтер: обзор матча 18 октября 2024
Колос
18.10.2024, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Шахтер
59'
И. Красники (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колос - Шахтер
Желтая карточка
D. Carioca
90'
+4
87'
Замена
М. Гомес
️️️️
А. Зубков
Замена
D. Carioca
️️️️
В. Велетень
75'
Замена
Д. Безбородько
️️️️
Д. Боливар
75'
Замена
М. Третьяков
️️️️
Д. Алефиренко
68'
Замена
А. Салабай
️️️️
П. Ореховский
68'
59'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
И. Красники
47'
Желтая карточка
Г. Судаков
46'
Замена
Д. Сикан
️️️️
Эгиналдо
43'
Желтая карточка
А. Бондаренко
36'
Желтая карточка
Н. Матвиенко
Желтая карточка
Д. Боливар
29'
Желтая карточка
В. Велетень
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
Колос
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
21
Денис Безбородько
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
3-1-3-1-2
31
Пахолюк
81
16
Красники
4
Бондаренко
7
Демченко
9
Цуриков
20
Гагнидзе
10
Ореховский
10
Велетень
9
Боливар
7
Алефиренко
4-1-3-2
31
Ризнык
22
Конопля
5
Бондарь
22
Матвиенко
13
Энрике
8
Крыськив
21
Зубков
10
Судаков
7
Эгиналдо
11
Невертон
19
Бондаренко
7
Алефиренко
75
Третьяков
75
Третьяков
7
Алефиренко
9
Боливар
21
Безбородько
21
Безбородько
9
Боливар
10
Велетень
19
19
10
Велетень
10
Ореховский
17
Салабай
17
Салабай
10
Ореховский
21
Зубков
6
Гомес
6
Гомес
21
Зубков
7
Эгиналдо
14
Сикан
14
Сикан
7
Эгиналдо
Остались в запасе
Колос
Шахтер
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
23
Кирилл Фесюн
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Педриньо
ЦП
11
Кевин
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Педриньо
ЦП
11
Кевин
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Колос - Шахтер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Деревинский
(Киев)
Стадион:
Колос
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