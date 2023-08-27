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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Шахтер
Колос - Шахтер: обзор матча 27 августа 2023
Колос
27.08.2023, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Шахтер
25'
Е. Назарина
45+2'
А. Кащук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колос - Шахтер
89'
Желтая карточка
Г. Судаков
Замена
Ранжел
️️️️
С. Мякушко
82'
75'
Замена
Д. Кастильо
️️️️
Т. Степаненко
65'
Замена
Г. Судаков
️️️️
Д. Сикан
64'
Замена
Е. Конопля
️️️️
А. Кащук
Замена
В. Велетень
️️️️
А. Демченко
60'
Замена
А. Салабай
️️️️
Д. Безбородько
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
А. Кащук
Пас отдал
Д. Крыськив
Замена
С. Болбат
️️️️
А. Богданов
41'
38'
Красная карточка
Г. Гочолеишвили
Желтая карточка
Н. Бурда
32'
25'
ГОЛ! 0:1!
Е. Назарина
Пас отдал
Д. Крыськив
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Кирилл Фесюн
ВР
3
Catalin Cucos
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
7
Александр Демченко
ОП
90
Андрей Богданов
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
21
Александр Зубков
ПВ
7
Алексей Кащук
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
14
Вадим Милько
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
15
Artem Husol
ЦФ
99
Ранжел
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
Шахтер
38
Тимур Пузанков
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
21
Денил Кастильо
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
9
Марьян Швед
ПВ
11
Невертон
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
19
Кевин Келси
ЦФ
4-1-3-1-1
23
Фесюн
3
6
Бурда
7
Лучкевич
33
Гончаренко
7
Демченко
90
Богданов
9
Цуриков
10
Ореховский
33
Мякушко
21
Безбородько
4-1-2-2-1
31
Ризнык
12
Гочолеишвили
22
Матвиенко
3
Козик
16
Азарови
27
Степаненко
8
Крыськив
29
Назарина
7
Кащук
21
Зубков
14
Сикан
90
Богданов
50
Болбат
50
Болбат
90
Богданов
7
Демченко
10
Велетень
10
Велетень
7
Демченко
33
Мякушко
99
Ранжел
99
Ранжел
33
Мякушко
21
Безбородько
17
Салабай
17
Салабай
21
Безбородько
7
Кащук
22
Конопля
22
Конопля
7
Кащук
27
Степаненко
21
Кастильо
21
Кастильо
27
Степаненко
14
Сикан
10
Судаков
10
Судаков
14
Сикан
Остались в запасе
Колос
Шахтер
31
Иван Пахолюк
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
14
Вадим Милько
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
38
Тимур Пузанков
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
11
Невертон
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
19
Кевин Келси
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
31
Иван Пахолюк
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
14
Вадим Милько
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
Остались в запасе
38
Тимур Пузанков
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
11
Невертон
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
19
Кевин Келси
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Колос - Шахтер
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
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