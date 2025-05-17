18 мая на стадионе «СДЮСШОР Олимпиец» в Рязани состоится матч 8-го тура Второй лиги Б, в котором лидер чемпионата примет одного из главных преследователей. «Рязань» набрала ход с начала сезона и удерживает первую строчку, но «Салют» – один из немногих клубов, способных навязать реальную конкуренцию. Обе команды в отличной форме, забивают регулярно и обладают высокой турнирной мотивацией, что делает встречу одной из центральных в туре.

«Рязань»

Хозяева уверенно лидируют, имея 18 очков после 7 туров и 6 побед – больше всех в лиге. В последних пяти матчах забито 8 мячей (в среднем 1.6 за игру), а пропущено всего 3 (0.6 в среднем). При этом «Рязань» не пропускает в 3 из 5 последних матчей и демонстрирует уверенную игру на всех отрезках поля.

Особенно хорошо команда действует на своeм стадионе, где доминирует через контроль мяча и активные фланги. Команда умеет грамотно сушить игру после первого забитого мяча, а также эффективно использовать стандарты. В то же время с соперниками выше уровня рязанцы предпочитают осторожную тактику с расчeтом на один-два момента.

«Салют»

Команда из Белгорода идeт на третьем месте с 14 очками. В последних 5 турах «Салют» забил 10 голов (в среднем 2.0 за игру), пропустив всего 4 (0.8 в среднем). Особенно впечатляет недавняя победа 5:0 над «Химками-2», где команда реализовала почти всe, что создала.

«Салют» забивает в 12 матчах подряд, а это один из лучших атакующих показателей в дивизионе. Коллектив сбалансирован: оборона надeжна, атака креативна, а полузащита эффективно связывает линии. Даже на выезде команда действует с позиции силы. Потенциальный козырь – скорость фланговых игроков и умение ловить соперника на ошибках при прессинге.

Факты о командах:

«Рязань»

6 побед в 7 матчах

В среднем 1.6 забитого и 0.6 пропущенного мяча за игру

Уверенная игра дома

Лучшая оборона турнира по статистике

«Салют»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 12 матчах подряд

В среднем 2.0 гола за матч

Победа 5:0 в последнем туре

Личные встречи 8% (1) 31% (4) 62% (8) 3 Забитых мячей 20 0.23 В среднем за матч 1.54 1:0 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 0:4 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур Салют 0 : 0 Рязань Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур Рязань 0 : 2 Салют Россия. Вторая лига. Группа 3, 7 тур Рязань 0 : 4 Салют Россия. Вторая лига. Группа 3, 2 тур Салют 2 : 0 Рязань Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 14 тур Салют 1 : 0 Рязань Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 2 тур Рязань 0 : 4 Салют Россия. ПФЛ. Группа 3, 5 тур Рязань 0 : 0 Салют Россия. ПФЛ. Зона Центр, 8 тур Салют 0 : 1 Рязань Россия. ПФЛ. Зона Центр, 18 тур Рязань 0 : 1 Салют Россия. ПФЛ. Зона Центр, 6 тур Салют 0 : 0 Рязань Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 33 тур Салют 3 : 0 Рязань Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 19 тур Рязань 2 : 2 Салют Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 7 тур Салют 1 : 0 Рязань

Прогноз на матч «Рязань» – «Салют»

Встречаются команды с высоким уровнем реализации и хорошей игрой в обороне. «Рязань» сильна дома, но «Салют» обладает достаточным потенциалом, чтобы увезти очки даже от лидера. Гости находятся в огненном атакующем ритме, а хозяева иногда испытывают сложности при быстром темпе. Наиболее вероятным выглядит минимальное преимущество одной из сторон. Учитывая форму «Салюта», ставка на их победу в равной игре выглядит оправданной.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Салюта».

Рекомендованные ставки: