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Прогноз на точный счёт матча «Рязань» – «Салют»: Вторая лига Б, 18 мая 2025

17 мая 2025 13:06
Рязань - Салют
18 мая 2025, воскресенье 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
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6.70
Точный счёт 1:2 в пользу «Салюта»
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18 мая на стадионе «СДЮСШОР Олимпиец» в Рязани состоится матч 8-го тура Второй лиги Б, в котором лидер чемпионата примет одного из главных преследователей. «Рязань» набрала ход с начала сезона и удерживает первую строчку, но «Салют» – один из немногих клубов, способных навязать реальную конкуренцию. Обе команды в отличной форме, забивают регулярно и обладают высокой турнирной мотивацией, что делает встречу одной из центральных в туре.

«Рязань»

Хозяева уверенно лидируют, имея 18 очков после 7 туров и 6 побед – больше всех в лиге. В последних пяти матчах забито 8 мячей (в среднем 1.6 за игру), а пропущено всего 3 (0.6 в среднем). При этом «Рязань» не пропускает в 3 из 5 последних матчей и демонстрирует уверенную игру на всех отрезках поля.

Особенно хорошо команда действует на своeм стадионе, где доминирует через контроль мяча и активные фланги. Команда умеет грамотно сушить игру после первого забитого мяча, а также эффективно использовать стандарты. В то же время с соперниками выше уровня рязанцы предпочитают осторожную тактику с расчeтом на один-два момента.

«Салют»

Команда из Белгорода идeт на третьем месте с 14 очками. В последних 5 турах «Салют» забил 10 голов (в среднем 2.0 за игру), пропустив всего 4 (0.8 в среднем). Особенно впечатляет недавняя победа 5:0 над «Химками-2», где команда реализовала почти всe, что создала.

«Салют» забивает в 12 матчах подряд, а это один из лучших атакующих показателей в дивизионе. Коллектив сбалансирован: оборона надeжна, атака креативна, а полузащита эффективно связывает линии. Даже на выезде команда действует с позиции силы. Потенциальный козырь – скорость фланговых игроков и умение ловить соперника на ошибках при прессинге.

Факты о командах:

«Рязань»

  • 6 побед в 7 матчах
  • В среднем 1.6 забитого и 0.6 пропущенного мяча за игру
  • Уверенная игра дома
  • Лучшая оборона турнира по статистике

«Салют»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 12 матчах подряд
  • В среднем 2.0 гола за матч
  • Победа 5:0 в последнем туре

Личные встречи
8% (1)
31% (4)
62% (8)
3
Забитых мячей
20
0.23
В среднем за матч
1.54
1:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  0:4
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Салют
0 : 0
15.09.2024
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Рязань
0 : 2
01.06.2024
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0 : 4
11.05.2023
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2 : 0
08.04.2023
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Салют
1 : 0
04.10.2021
Рязань
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 2 тур
Рязань
0 : 4
23.07.2021
Салют
Россия. ПФЛ. Группа 3, 5 тур
Рязань
0 : 0
06.09.2020
Салют
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 8 тур
Салют
0 : 1
06.09.2019
Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 18 тур
Рязань
0 : 1
06.04.2019
Салют
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 6 тур
Салют
0 : 0
25.08.2018
Рязань
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 33 тур
Салют
3 : 0
29.04.2012
Рязань
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 19 тур
Рязань
2 : 2
23.08.2011
Салют
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 7 тур
Салют
1 : 0
28.05.2011
Рязань
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Прогноз на матч «Рязань» – «Салют»

Встречаются команды с высоким уровнем реализации и хорошей игрой в обороне. «Рязань» сильна дома, но «Салют» обладает достаточным потенциалом, чтобы увезти очки даже от лидера. Гости находятся в огненном атакующем ритме, а хозяева иногда испытывают сложности при быстром темпе. Наиболее вероятным выглядит минимальное преимущество одной из сторон. Учитывая форму «Салюта», ставка на их победу в равной игре выглядит оправданной.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Салюта».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Салюта» – коэффициент 3.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.72
  • Индивидуальный тотал «Салюта» больше 1.5 – коэффициент 2.35
  • Точный счeт 1:2 в пользу «Салюта» – коэффициент 6.70

6.70
Точный счёт 1:2 в пользу «Салюта»
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Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Салют Рязань
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