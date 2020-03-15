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Шинник - Ротор

15.03.2020, Воскресенье, 14:00 мск Ярославль, стадион Шинник Россия. ФНЛ, 27 тур Шинник - Ротор
Россия. ФНЛ (2019/2020)
9 тур
18 августа, воскресенье 18:00 Ротор 2:3 Шинник
Россия. ФНЛ (2018/2019)
24 тур
24 ноября, суббота 13:00 Ротор 1:3 Шинник
6 тур
12 августа, воскресенье 16:00 Шинник 0:0 Ротор
Россия. ФНЛ (2017/2018)
21 тур
4 ноября, суббота 14:00 Ротор 1:1 Шинник
3 тур
22 июля, суббота 16:00 Шинник 3:1 Ротор
Россия. ФНЛ (2013/2014)
22 тур
4 ноября, понедельник 15:00 Шинник 1:0 Ротор
4 тур
23 июля, вторник 19:30 Ротор 2:0 Шинник
Россия. ФНЛ (2012/2013)
24 тур
18 марта, понедельник 19:00 Ротор 0:0 Шинник
8 тур
22 августа, среда 18:00 Шинник 1:0 Ротор
Россия. Первый дивизион 2010
28 тур
3 сентября, пятница 18:30 Шинник 1:1 Ротор
8 тур
2 мая, воскресенье 19:00 Ротор 1:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2004
18 тур
25 августа, среда 00:00 Ротор 0:2 Шинник
15 тур
7 июля, среда 00:00 Шинник 2:1 Ротор
Россия. Премьер-лига 2003
25 тур
20 сентября, суббота 00:00 Шинник 2:2 Ротор
6 тур
24 апреля, четверг 00:00 Ротор 0:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2002
18 тур
3 августа, суббота 00:00 Шинник 1:0 Ротор
15 тур
16 июля, вторник 00:00 Ротор 2:0 Шинник
Чемпионат России 1999
19 тур
4 августа, среда 00:00 Шинник 2:0 Ротор
5 тур
2 мая, воскресенье 00:00 Ротор 2:0 Шинник
Чемпионат России 1998
17 тур
22 июля, среда 00:00 Шинник 2:0 Ротор
2 тур
4 апреля, суббота 00:00 Ротор 6:2 Шинник
Чемпионат России 1997
32 тур
17 октября, пятница 00:00 Ротор 1:0 Шинник
15 тур
25 июня, среда 00:00 Шинник 1:1 Ротор
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 16 тур
5 июля, воскресенье 00:00 Ротор 1:0 Шинник
Первый этап, 8 тур
5 мая, вторник 00:00 Шинник 1:1 Ротор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ротор 27 17 5 5 41:21 +20 56
2. Химки 27 16 6 5 50:19 +31 54
3. Чертаново 27 15 9 3 37:19 +18 54
4. Торпедо М 27 16 5 6 39:25 +14 53
5. Нефтехимик 27 13 9 5 38:25 +13 48
6. Балтика 27 12 7 8 34:23 +11 43
7. СКА-Хабаровск 27 12 7 8 42:30 +12 43
8. Шинник 27 12 7 8 43:35 +8 43
9. Томь 27 10 9 8 32:26 +6 39
10. Чайка 27 10 8 9 31:29 +2 38
11. Пари НН 27 9 9 9 28:29 -1 36
12. Армавир 27 7 9 11 23:29 -6 30
13. Авангард Кур 27 5 14 8 29:39 -10 29
14. Енисей 27 7 7 13 23:40 -17 28
15. Краснодар-2 27 6 10 11 32:34 -2 28
16. Луч 27 6 9 12 28:40 -12 27
17. Спартак-2 27 6 8 13 38:45 -7 26
18. Текстильщик Ив 27 5 4 18 25:52 -27 19
19. Факел 27 4 7 16 14:44 -30 19
20. Мордовия 27 4 7 16 21:44 -23 19
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