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    ФНЛ. «Торпедо» одержало волевую победу над «Спартаком-2», «Химки» разгромили «Мордовию» и другие результаты

    Состоялись матчи 17-го тура Первенства ФНЛ. «Торпедо» одержало волевую победу над второй командой «Спартака», дважды проигрывая по ходу встречи.«Химки» всухую разгромили «Мордовию» благодаря дублю Алиева.

    Спартак-2 (Москва) – Торпедо (Москва) – 2:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Руденко, 35; 1:1 – Самошников, 55; 2:1 – Володкин, 70; 2:2 – Лебеденко, 73 (с пенальти); 2:3 – Максимов, 85.

    Томь (Томск) – Балтика (Калининград) – 0:0 (0:0)

    Енисей (Красноярск) – Армавир – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Иванченко, 3; 1:1 – Савичев, 89.

    Удаление: нет – Гурфов, 55.

    Краснодар-2 – СКА-Хабаровск – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Малеев, 38; 1:1 – Онугха, 66; 2:1 – Григорян, 72; 2:2 – Зайцев, 84.

    Ротор – Нижний Новгород – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Евсеев, 6; 1:1 – Сагитов, 24; 2:1 – Саная, 90.

    Текстильщик (Иваново) – Луч (Владивосток) – 4:3 (2:3)

    Голы: 0:1 – Магадиев, 8; 0:2 – Саламатов, 11; 1:2 – Марущак, 19 (в свои ворота); 2:2 – Юрченко, 23 (с пенальти); 2:3 – Марущак, 44; 3:3 – Фомин, 66; 4:3 – Радченко, 86.

    Удаление: Батов, 10 – нет.

    Химки – Мордовия (Саранск) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Алиев, 6; 2:0 – Корян, 24; 3:0 – Алиев, 47; 4:0 – Кухарчук, 74.

    Шинник (Ярославль) – Чайка (Песчанокопское) – 2:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Самодин, 27; 1:1 – Текучев, 49; 2:1 – Дроздов, 50; 2:2 – Хохлачев, 54; 2:3 – Демченко, 80.

    Авангард (Курск) – Чертаново (Москва) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Великородный, 32.

    Удаления: Коробов, 74 – Бартасевич, 77.

    Нефтехимик (Нижнекамск) – Факел (Воронеж) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Петров, 7.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +33584

      portero 1 минуту назад

      Жду Ротор в РПЛ!!!!
      Надо на второе место выходить, удачи.

      0
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      Рейтинг: +1544

      giluxa1963 50 минут назад

      Ротор лучший

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