ФНЛ. «Ротор» разгромил «Енисей», «Спартак-2» проиграл «Мордовии»

Сегодня прошли девять матчей 3-го тура ФНЛ.

«Ротор» обыграл в гостях «Енисей» (3:0) и победил в третьем матче подряд. Волгоградский клуб с 9 очками занимает второе место в таблице.

«Спартак-2» проиграл «Мордовии» (0:1) и с 4 очками идет на восьмом месте. «Мордовия» с 3 очками идет 11-й.

Результаты других матчей:

Первенство ФНЛ. 3-й тур

Луч (Владивосток) – Томь (Томск) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Казанков, 69; 1:1 – Гордиенко, 73.

Енисей (Красноярск) – Ротор (Волгоград) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Алейник, 38; 0:2 – Султонов (с пенальти), 70; 0:3 – Лобкарев, 90+5.

СКА-Хабаровск – Торпедо (Москва) – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Сергеев, 12.

Текстильщик (Иваново) – Химки – 1:4 (0:0)

Голы: 0:1 – Скворцов, 49; 0:2 – Умаев, 58; 0:3 – Трошечкин, 61; 1:3 – Юрченко, 63; 1:4 – Дядюн, 90+4.

Мордовия (Саранск) – Спартак-2 (Москва) – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Базелюк, 55.

Нереализованный пенальти: нет – Нимели, 45+1.

Факел (Воронеж) – Чертаново (Москва) – 0:0

Авангард (Курск) – Краснодар-2 – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Григорян, 88; 1:1 – Машуков, 90+3.

Армавир – Нефтехимик – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Макаров, 38; 0:2 – Уридия, 63.

Балтика – Чайка – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Подбельцев, 86.

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