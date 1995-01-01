Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?

    ФНЛ. «Спартак-2» благодаря дублю Руденко сыграл вничью в Курске, «Краснодар-2» разгромили в Химках и другие результаты

    Состоялись матчи седьмого тура ФНЛ. «Спартак-2» проигрывал в Курске, но сумел добиться ничьей. Дублем отметился Александр Руденко.

    В лидеры вышли «Химки». Они дома разгромили «Краснодар-2». На втором месте располагается «Ротор», некогда выступавший в еврокубках.

    Первенство ФНЛ. 7-й тур

    Луч (Владивосток) – Торпедо (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Шоркин, 82.

    СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Чертаново (Москва) – 0:0

    Енисей (Красноярск) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Уридия, 17; 0:2 – Макаров, 31; 1:2 -Харитонов, 34; 2:2 – Хубулов, 49 (с пенальти).

    Удаления: Хубулов, 90+7 – нет.

    Томь (Томск) – Ротор (Волгоград) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Султонов, 83 (с пенальти).

    Мордовия (Саранск) – Балтика (Калининград) – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кузьмин, 10; 0:2 – Альшин, 22; 0:3 – Глушков, 70.

    Нижний Новгород – Факел (Воронеж) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Гладышев, 4; 1:1 – Портнягин, 35; 2:1 – Игнатович, 78 (с пенальти).

    Текстильщик (Иваново) – Шинник (Ярославль) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Низамутдинов, 41 (с пенальти); 1:1 – Радченко, 44.

    Авангард (Курск) – Спартак-2 (Москва) – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Петрунин, 45 (в свои ворота); 1:1 – Руденко, 63; 1:2 – Руденко, 83; 2:2 – Каюмов, 90+2 (с пенальти).

    Химки – Краснодар-2 (Краснодар) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Каменщиков, 2; 2:0 – Скворцов, 11; 3:0 – Алиев, 48.

    Армавир – Чайка (Песчанокопское) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Безлихотнов, 39 (с пенальти); 1:1 – Машнев, 64; 2:1 – Калмыков, 67.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79171
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73104
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru