ФНЛ. «Спартак-2» благодаря дублю Руденко сыграл вничью в Курске, «Краснодар-2» разгромили в Химках и другие результаты

Состоялись матчи седьмого тура ФНЛ. «Спартак-2» проигрывал в Курске, но сумел добиться ничьей. Дублем отметился Александр Руденко.

В лидеры вышли «Химки». Они дома разгромили «Краснодар-2». На втором месте располагается «Ротор», некогда выступавший в еврокубках.

Первенство ФНЛ. 7-й тур

Луч (Владивосток) – Торпедо (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Шоркин, 82.

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Чертаново (Москва) – 0:0

Енисей (Красноярск) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Уридия, 17; 0:2 – Макаров, 31; 1:2 -Харитонов, 34; 2:2 – Хубулов, 49 (с пенальти).

Удаления: Хубулов, 90+7 – нет.

Томь (Томск) – Ротор (Волгоград) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Султонов, 83 (с пенальти).

Мордовия (Саранск) – Балтика (Калининград) – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Кузьмин, 10; 0:2 – Альшин, 22; 0:3 – Глушков, 70.

Нижний Новгород – Факел (Воронеж) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Гладышев, 4; 1:1 – Портнягин, 35; 2:1 – Игнатович, 78 (с пенальти).

Текстильщик (Иваново) – Шинник (Ярославль) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Низамутдинов, 41 (с пенальти); 1:1 – Радченко, 44.

Авангард (Курск) – Спартак-2 (Москва) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Петрунин, 45 (в свои ворота); 1:1 – Руденко, 63; 1:2 – Руденко, 83; 2:2 – Каюмов, 90+2 (с пенальти).

Химки – Краснодар-2 (Краснодар) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Каменщиков, 2; 2:0 – Скворцов, 11; 3:0 – Алиев, 48.

Армавир – Чайка (Песчанокопское) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Безлихотнов, 39 (с пенальти); 1:1 – Машнев, 64; 2:1 – Калмыков, 67.

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