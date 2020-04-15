Президент «Армавира» пообещал рассчитаться с футболистами по зарплатам

Президент «Армавира» Валентин Климко сообщил, что клуб выполнит свои финансовые обязательства перед персоналом и футболистами, несмотря на снятие с первенства ФНЛ.

«Мы честно со всеми рассчитаемся и попробуем пройти лицензирование в ПФЛ. Повторюсь, в «Армавире» с момента, когда спонсорами стали Мкртчан и Челоянц, никогда не было задержек. Сейчас же мы просто не видим смысла вкладывать деньги, понимая, что турнир не закончится в положенные сроки. Какой смысл нам тратиться, если в следующем сезоне не будем играть в ФНЛ?», – сказал Климко.