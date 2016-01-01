Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    Президент «Армавира» пообещал рассчитаться с футболистами по зарплатам

    Президент «Армавира» Валентин Климко сообщил, что клуб выполнит свои финансовые обязательства перед персоналом и футболистами, несмотря на снятие с первенства ФНЛ.

    «Мы честно со всеми рассчитаемся и попробуем пройти лицензирование в ПФЛ. Повторюсь, в «Армавире» с момента, когда спонсорами стали Мкртчан и Челоянц, никогда не было задержек. Сейчас же мы просто не видим смысла вкладывать деньги, понимая, что турнир не закончится в положенные сроки. Какой смысл нам тратиться, если в следующем сезоне не будем играть в ФНЛ?», – сказал Климко.

    • В среду руководство «Армавира» объявило о снятии клуба с розыгрыша ФНЛ.
    • В турнирной таблице «Армавир» шел на 12-м месте.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:01
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76147
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru