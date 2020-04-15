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«Армавир» объявил о снятии с первенства ФНЛ

15 апреля 2020, 10:18
10

ФК «Армавир» не будет завершать текущий сезон ФНЛ и не выступит в следующем. Клуб официально сообщил о снятии с турнира.

«Уважаемые болельщики ФК «Армавир», сотрудники клуба, футболисты, главный тренер и его штаб!

Вынужден сообщить, что в связи с тем, что ФК «Армавир» не может выполнить все условия лицензирования на сезон 2020/2021, включая аттестацию академии клуба, а также в связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения Олимп-Первенства ФНЛ, Джеван Крикорович Челоянц принял решение снять ФК «Армавир» с Олимп – Первенства ФНЛ. Клуб существует исключительно на пожертвования, которые вносил именно Джеван Крикорович.

За это время мы смогли обновить стадион, построив новую трибуну, привести в порядок всю футбольную инфраструктуру стадиона. Все это будет в дальнейшем служить городу и клубу. К сожалению, вместе с Джеваном Крикоровичем мы не смогли реализовать наш основной проект – строительство футбольной академии в городе – прежде всего, из-за бюрократических проволочек и в связи с отсутствием технической поддержки властей города.

Также хочу подчеркнуть, что ФК «Армавир» в полном объеме выполнит финансовые обязательства по всем контрактам и прекратит сезон без долгов. За все эти годы нашим главным критерием была финансовая прозрачность, отсутствие задержек перед футболистами, персоналом команды , а также долгов на балансе клуба. С этой задачей мы справились.

На данный момент мы делаем все, чтобы ФК «Армавир» продолжал существование в профессиональном футболе. Вероятно, новый сезон клуб начнeт в Олимп-ПФЛ», – обратился к аудитории руководитель клуба Валентин Климко.

  • «Армавир» в ФНЛ идет 12-м.
  • Клуб основан в 1959 году.
  • Ранее его тренировал Валерий Карпин.

Источник: официальный сайт «Армавира»
Россия. ФНЛ Армавир
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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alex1951
1586936834
Могли бы оставить в виде штрафной роты для игруль Премьер Лиги.... И содержать команду из кармана штрафников... И воспитательно и денежно......а то все!.....снимаю команду.....дурень......супостат.....малюта скуратов))))
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Ноунейм
1586937441
Сложная конечно ситуация, терять клубы это большой удар по целостности дивизионов, всем сил справится с сложностями и остаться в большом футболе!
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1586945369
Эх... Русская дорога, как так-то((
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РМЗ
1586945520
Армяна посадили деньги кончились
Ответить
САДЫЧОК
1586950716
«Армавир» объявил о снятии...ПОНЕСЛОСЬ ! Главное , чтобы Зенит не снялся , а то Газпром вот вот обанкротится !
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Граф2019
1586953614
тут весь чем пионат снялся! и не кто не плачет...
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zigbert
1586967205
Удивляться тут нечему.
Ответить
evgevg13
1587099185
Ну как то так. Возвращаемся на круги своя...
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evgevg13
1587140154
Армавир очередной раз в ...... Жаль.
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