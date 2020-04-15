«Армавир» объявил о снятии с первенства ФНЛ

ФК «Армавир» не будет завершать текущий сезон ФНЛ и не выступит в следующем. Клуб официально сообщил о снятии с турнира.

«Уважаемые болельщики ФК «Армавир», сотрудники клуба, футболисты, главный тренер и его штаб!

Вынужден сообщить, что в связи с тем, что ФК «Армавир» не может выполнить все условия лицензирования на сезон 2020/2021, включая аттестацию академии клуба, а также в связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения Олимп-Первенства ФНЛ, Джеван Крикорович Челоянц принял решение снять ФК «Армавир» с Олимп – Первенства ФНЛ. Клуб существует исключительно на пожертвования, которые вносил именно Джеван Крикорович.

За это время мы смогли обновить стадион, построив новую трибуну, привести в порядок всю футбольную инфраструктуру стадиона. Все это будет в дальнейшем служить городу и клубу. К сожалению, вместе с Джеваном Крикоровичем мы не смогли реализовать наш основной проект – строительство футбольной академии в городе – прежде всего, из-за бюрократических проволочек и в связи с отсутствием технической поддержки властей города.

Также хочу подчеркнуть, что ФК «Армавир» в полном объеме выполнит финансовые обязательства по всем контрактам и прекратит сезон без долгов. За все эти годы нашим главным критерием была финансовая прозрачность, отсутствие задержек перед футболистами, персоналом команды , а также долгов на балансе клуба. С этой задачей мы справились.

На данный момент мы делаем все, чтобы ФК «Армавир» продолжал существование в профессиональном футболе. Вероятно, новый сезон клуб начнeт в Олимп-ПФЛ», – обратился к аудитории руководитель клуба Валентин Климко.