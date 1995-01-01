ФНЛ. «Спартак-2» всухую проиграл «Химкам», «Краснодар-2» обменялся двумя голами с «Шинником» и другие результаты

Состоялись матчи 11 тура ФНЛ. «Спартак-2» в Химках проиграл, не сумев поразить чужие ворота. Единственный гол во встрече забил Камран Алиев.

«Краснодар-2» дома не смог обыграть «Шинник». Первые два места в турнирной таблице занимают «Торпедо» и «Ротор».

Первенство ФНЛ. 11-й тур

Луч (Владивосток) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Марущак, 65 (в свои ворота); 0:2 – Кацаев, 90+3 (с пенальти).

Удаления: Алиев, 50 (вторая ж.к.) – Суслов, 50 (вторая ж.к.).

Енисей (Красноярск) – Чайка (Песчанокопское) – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Харитонов, 25; 1:1 – Шайморданов, 61; 1:2 – Текучев, 68; 1:3 – Бычков, 70.

Удаления: Комков, 58 (вторая ж.к.) – нет.

Нижний Новгород – Чертаново (Москва) – 0:0

Удаления: Хозин, 37 – нет.

Томь (Томск) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Уридия, 19.

Авангард (Курск) – Балтика (Калининград) – 0:0

Удаления: Гоцук, 78 (вторая ж.к.) – нет.

Текстильщик (Иваново) – Факел (Воронеж) – 1:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Петрусев, 37; 0:2 – Корян, 51; 0:3 – Рябокобыленко, 65; 1:3 – Радченко, 70; 1:4 – Воробьев, 86.

Удаления: Шилов, 76 (вторая ж.к.) – нет.

Краснодар-2 (Краснодар) – Шинник (Ярославль) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Марков, 4; 1:1 – Олейников, 47; 1:2 – Олейников, 69; 2:2 – Черников, 72.

Ротор (Волгоград) – Торпедо (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Лебеденко, 4; 0:2 – Рязанцев, 90+4.

Химки – Спартак-2 (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Алиев, 70.

Армавир – Мордовия (Саранск) – 0:0

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ