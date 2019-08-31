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Ротор - Торпедо

31.08.2019, Суббота, 18:00 мск Волгоград, стадион Волгоград Арена Россия. ФНЛ, 11 тур Ротор - Торпедо
Россия. ФНЛ (2013/2014)
33 тур
20 апреля, воскресенье 15:00 Торпедо 1:0 Ротор
15 тур
22 сентября, воскресенье 17:00 Ротор 1:2 Торпедо
Россия. ФНЛ (2012/2013)
30 тур
29 апреля, понедельник 19:00 Ротор 0:0 Торпедо
14 тур
1 октября, понедельник 20:00 Торпедо 0:0 Ротор
Россия. Премьер-лига 2004
16 тур
11 июля, воскресенье 00:00 Ротор 0:1 Торпедо
13 тур
23 мая, воскресенье 00:00 Торпедо 1:0 Ротор
Россия. Премьер-лига 2003
26 тур
28 сентября, воскресенье 00:00 Ротор 2:0 Торпедо
5 тур
20 апреля, воскресенье 00:00 Торпедо 0:3 Ротор
Россия. Премьер-лига 2002
21 тур
24 августа, суббота 00:00 Торпедо 3:1 Ротор
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Ротор 1:0 Торпедо
Чемпионат России 2001
26 тур
1 октября, понедельник 00:00 Торпедо 1:1 Ротор
12 тур
10 июня, воскресенье 00:00 Ротор 1:1 Торпедо
Чемпионат России 2000
29 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 Ротор 0:1 Торпедо
15 тур
27 июня, вторник 00:00 Торпедо 2:0 Ротор
Чемпионат России 1999
25 тур
25 сентября, суббота 00:00 Ротор 0:2 Торпедо
11 тур
19 июня, суббота 00:00 Торпедо 2:1 Ротор
Чемпионат России 1998
30 тур
30 октября, пятница 00:00 Ротор 1:0 Торпедо
15 тур
1 июля, среда 00:00 Торпедо 2:2 Ротор
Чемпионат России 1997
33 тур
1 ноября, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Ротор
16 тур
2 июля, среда 00:00 Ротор 1:2 Торпедо
Чемпионат России 1996
26 тур
6 сентября, пятница 00:00 Торпедо 1:0 Ротор
9 тур
27 апреля, суббота 00:00 Ротор 2:2 Торпедо
Чемпионат России 1995
18 тур
29 июля, суббота 00:00 Торпедо 3:0 Ротор
11 тур
17 июня, суббота 00:00 Ротор 1:2 Торпедо
Чемпионат России 1994
26 тур
2 октября, воскресенье 00:00 Торпедо 1:1 Ротор
6 тур
9 апреля, суббота 00:00 Ротор 2:1 Торпедо
Чемпионат России 1993
31 тур
9 октября, суббота 00:00 Торпедо 2:1 Ротор
16 тур
21 июня, понедельник 00:00 Ротор 2:2 Торпедо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 19 тур
9 августа, воскресенье 00:00 Ротор 0:1 Торпедо
Первый этап, 1 тур
18 апреля, суббота 00:00 Торпедо 1:0 Ротор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ротор 27 17 5 5 41:21 +20 56
2. Химки 27 16 6 5 50:19 +31 54
3. Чертаново 27 15 9 3 37:19 +18 54
4. Торпедо М 27 16 5 6 39:25 +14 53
5. Нефтехимик 27 13 9 5 38:25 +13 48
6. Балтика 27 12 7 8 34:23 +11 43
7. СКА-Хабаровск 27 12 7 8 42:30 +12 43
8. Шинник 27 12 7 8 43:35 +8 43
9. Томь 27 10 9 8 32:26 +6 39
10. Чайка 27 10 8 9 31:29 +2 38
11. Пари НН 27 9 9 9 28:29 -1 36
12. Армавир 27 7 9 11 23:29 -6 30
13. Авангард Кур 27 5 14 8 29:39 -10 29
14. Енисей 27 7 7 13 23:40 -17 28
15. Краснодар-2 27 6 10 11 32:34 -2 28
16. Луч 27 6 9 12 28:40 -12 27
17. Спартак-2 27 6 8 13 38:45 -7 26
18. Текстильщик Ив 27 5 4 18 25:52 -27 19
19. Факел 27 4 7 16 14:44 -30 19
20. Мордовия 27 4 7 16 21:44 -23 19
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