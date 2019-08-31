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Луч - СКА-Хабаровск

31.08.2019, Суббота, 10:00 мск Владивосток, стадион Динамо Россия. ФНЛ, 11 тур Луч - СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2018/2019)
26 тур
10 марта, воскресенье 08:00 Луч 0:2 СКА-Хабаровск
8 тур
26 августа, воскресенье 11:00 СКА-Хабаровск 0:0 Луч
Россия. Кубок (2018/2019)
1/32 финала
22 августа, среда 12:00 Луч 0:2 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2016/2017)
35 тур
6 мая, суббота 10:30 Луч 0:2 СКА-Хабаровск
17 тур
15 октября, суббота 09:00 СКА-Хабаровск 0:1 Луч
Россия. ФНЛ (2015/2016)
38 тур
21 мая, суббота 13:00 СКА-Хабаровск 2:0 Луч
1 тур
11 июля, суббота 11:00 Луч 1:0 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2014/2015)
34 тур
30 мая, суббота 14:00 СКА-Хабаровск 0:0 Луч
1 тур
6 июля, воскресенье 11:00 Луч 1:1 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2013/2014)
37 тур
11 мая, воскресенье 08:00 СКА-Хабаровск 1:1 Луч
19 тур
18 октября, пятница 12:00 Луч 1:0 СКА-Хабаровск
Россия. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
28 ноября, четверг 09:00 Луч 3:2 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа B
Второй этап, 39 тур
26 марта, понедельник 11:30 Луч 1:2 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 26 тур
6 сентября, вторник 12:00 СКА-Хабаровск 0:5 Луч
Второй этап, 19 тур
11 июля, понедельник 12:00 Луч 2:0 СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион 2010
22 тур
2 августа, понедельник 12:00 Луч 0:0 СКА-Хабаровск
1 тур
27 марта, суббота 16:00 СКА-Хабаровск 0:0 Луч
Россия. Первый дивизион 2009
25 тур
17 августа, понедельник 12:00 СКА-Хабаровск 0:0 Луч
6 тур
22 апреля, среда 12:00 Луч 2:2 СКА-Хабаровск
Россия. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
5 августа, среда 12:00 Луч 2:1 СКА-Хабаровск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ротор 27 17 5 5 41:21 +20 56
2. Химки 27 16 6 5 50:19 +31 54
3. Чертаново 27 15 9 3 37:19 +18 54
4. Торпедо М 27 16 5 6 39:25 +14 53
5. Нефтехимик 27 13 9 5 38:25 +13 48
6. Балтика 27 12 7 8 34:23 +11 43
7. СКА-Хабаровск 27 12 7 8 42:30 +12 43
8. Шинник 27 12 7 8 43:35 +8 43
9. Томь 27 10 9 8 32:26 +6 39
10. Чайка 27 10 8 9 31:29 +2 38
11. Пари НН 27 9 9 9 28:29 -1 36
12. Армавир 27 7 9 11 23:29 -6 30
13. Авангард Кур 27 5 14 8 29:39 -10 29
14. Енисей 27 7 7 13 23:40 -17 28
15. Краснодар-2 27 6 10 11 32:34 -2 28
16. Луч 27 6 9 12 28:40 -12 27
17. Спартак-2 27 6 8 13 38:45 -7 26
18. Текстильщик Ив 27 5 4 18 25:52 -27 19
19. Факел 27 4 7 16 14:44 -30 19
20. Мордовия 27 4 7 16 21:44 -23 19
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