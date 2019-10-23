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ФНЛ. «Торпедо» обыграло «Чайку», «Спартак-2» забил семь голов «Факелу» и другие результаты

23 октября 2019, 20:50
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Состоялись матчи 19-го тура Первенства ФНЛ. «Торпедо» одержало победу над «Чайкой» благодаря дублю нападающего Ивана Сергеева. «Спартак-2» одержал разгромную победу над «Факелом» со счетом 7:2. Хет-триками в составе московского клуба отметились полузащитник Солтмурад Бакаев и нападающий Сильванус Нимели.

Россия. Первенство ФНЛ. 19-й тур

Томь – Мордовия – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Казанков, 74 (с пенальти), 2:0 – Мануйлов, 90.

Енисей – Авангард – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Федчук, 4; 1:1 – Комков, 48.

Спартак-2 – Факел – 7:2 (5:1)

Голы: 1:0 – Нимели, 5; 2:0 – Бакаев, 6; 3:0 – Нимели, 14; 4:0 – Нимели, 25; 5:0 – Бакаев, 36; 5:1 – Корян, 45 (с пенальти); 6:1 – Бакаев, 64; 6:2 – Мазуров, 77; 7:2 – Глушенков, 80.

Краснодар-2 – Нижний Новгород – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Игнатович, 5; 0:2 – Игнатович, 16; 1:2 – Онугха, 29 (с пенальти); 2:2 – Онугха, 54.

Нефтехимик – СКА-Хабаровск – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Мичуренков, 23; 1:1 – Брагин, 43; 2:1 – Уридия, 78; 2:2 – Камилов, 83 (с пенальти).

Удаление: нет – Кузьмичев, 10.

Ротор – Луч – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Байриев, 7; 2:0 – Султонов, 9 (с пенальти).

Химки – Армавир – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Скворцов, 90 (с пенальти).

Шинник – Балтика – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Альшин, 28; 0:2 – Казаев, 50.

Торпедо – Чайка – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Сергеев, 16; 2:0 – Сергеев, 48; 2:1 – Безденежных, 52.

Чертаново – Текстильщик – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Сарвели, 86.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Томь Мордовия Енисей Авангард Спартак-2 Факел Краснодар-2 Нижний Новгород Нефтехимик СКА-Хабаровск Ротор Луч Химки Армавир Шинник Балтика Торпедо Чертаново Текстильщик
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portero
1571858501
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