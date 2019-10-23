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Шинник - Балтика

23.10.2019, Среда, 18:30 мск Ярославль, стадион Шинник Россия. ФНЛ, 19 тур Шинник - Балтика
Россия. ФНЛ (2018/2019)
26 тур
10 марта, воскресенье 14:00 Шинник 1:0 Балтика
8 тур
26 августа, воскресенье 18:00 Балтика 1:0 Шинник
Россия. ФНЛ (2017/2018)
36 тур
2 мая, среда 16:00 Балтика 0:0 Шинник
18 тур
14 октября, суббота 14:00 Шинник 1:0 Балтика
Россия. ФНЛ (2016/2017)
38 тур
20 мая, суббота 14:00 Шинник 0:1 Балтика
1 тур
11 июля, понедельник 20:00 Балтика 1:0 Шинник
Россия. ФНЛ (2015/2016)
38 тур
21 мая, суббота 13:00 Балтика 0:3 Шинник
1 тур
11 июля, суббота 18:30 Шинник 0:1 Балтика
Россия. ФНЛ (2014/2015)
34 тур
30 мая, суббота 14:00 Балтика 1:1 Шинник
1 тур
6 июля, воскресенье 18:00 Шинник 2:1 Балтика
Россия. ФНЛ (2013/2014)
38 тур
15 мая, четверг 20:00 Балтика 2:2 Шинник
1 тур
7 июля, воскресенье 19:00 Шинник 1:1 Балтика
Россия. ФНЛ (2012/2013)
28 тур
15 апреля, понедельник 20:00 Балтика 0:0 Шинник
12 тур
17 сентября, понедельник 20:00 Шинник 0:2 Балтика
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 22 тур
19 августа, пятница 18:30 Шинник 0:3 Балтика
Второй этап, 3 тур
15 апреля, пятница 19:30 Балтика 0:1 Шинник
Россия. Кубок (2011/2012)
1/32 финала
4 июля, понедельник 18:30 Шинник 2:1 Балтика
Россия. Первый дивизион 2010
40 тур
6 ноября, суббота 14:00 Шинник 1:1 Балтика
19 тур
6 июля, вторник 19:30 Балтика 0:1 Шинник
Россия. Первый дивизион 2009
37 тур
22 октября, четверг 18:30 Шинник 0:0 Балтика
17 тур
24 июня, среда 20:30 Балтика 0:2 Шинник
Чемпионат России 1998
27 тур
3 октября, суббота 00:00 Балтика 3:1 Шинник
12 тур
17 июня, среда 00:00 Шинник 3:1 Балтика
Чемпионат России 1997
25 тур
30 августа, суббота 00:00 Шинник 4:0 Балтика
8 тур
3 мая, суббота 00:00 Балтика 1:1 Шинник
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ротор 27 17 5 5 41:21 +20 56
2. Химки 27 16 6 5 50:19 +31 54
3. Чертаново 27 15 9 3 37:19 +18 54
4. Торпедо М 27 16 5 6 39:25 +14 53
5. Нефтехимик 27 13 9 5 38:25 +13 48
6. Балтика 27 12 7 8 34:23 +11 43
7. СКА-Хабаровск 27 12 7 8 42:30 +12 43
8. Шинник 27 12 7 8 43:35 +8 43
9. Томь 27 10 9 8 32:26 +6 39
10. Чайка 27 10 8 9 31:29 +2 38
11. Пари НН 27 9 9 9 28:29 -1 36
12. Армавир 27 7 9 11 23:29 -6 30
13. Авангард Кур 27 5 14 8 29:39 -10 29
14. Енисей 27 7 7 13 23:40 -17 28
15. Краснодар-2 27 6 10 11 32:34 -2 28
16. Луч 27 6 9 12 28:40 -12 27
17. Спартак-2 27 6 8 13 38:45 -7 26
18. Текстильщик Ив 27 5 4 18 25:52 -27 19
19. Факел 27 4 7 16 14:44 -30 19
20. Мордовия 27 4 7 16 21:44 -23 19
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