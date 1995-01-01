ФНЛ. «Химки» разгромили «Енисей», «Ротор» проиграл «Чертаново», «Спартак-2» обыграл «Нижний Новгород»

Сегодня прошли матчи 4-го тура ФНЛ. «Химки» обыграли «Енисей» со счетом 4:0, это четвертая победа подмосковной команды. Она лидирует в таблице с 12 очками.

«Ротор» проиграл «Чертаново» со счетом 0:1 и впервые в сезоне проиграл. Волгоградский клуб с 9 очками идет шестым. «Чертаново» с 10 очками – на пятом месте.

Результаты матчей:

Первенство ФНЛ. 4-й тур

Томь (Томск) – Авангард (Курск) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Житнев, 61; 2:0 – Казанков (с пенальти), 67.

Удаление: нет – Кубышкин, 75.

Спартак-2 (Москва) – Нижний Новгород – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бакалюк, 32; 2:0 – Руденко, 47.

Краснодар-2 – Текстильщик (Иваново) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Гайдуков, 67; 1:1 – Таранов (с пенальти), 73.

Нефтехимик (Нижнекамск) – Луч (Владивосток) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Гордиенко, 38; 1:1 – Макаров (с пенальти), 59.

Шинник (Ярославль) – Армавир – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Калмыков, 24; 1:1 – Зинков, 32.

Удаления: Визнович, 50 – Хайруллов, 68.

Торпедо (Владимир) – Мордовия (Саранск) – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Сергеев, 20; 2:0 – Сергеев, 25; 2:1 – Буранов, 33; 2:2 – Аадев, 81.

Факел (Воронеж) – Балтика (Калининград) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Маркин, 19; 0:2 – Альшин, 32; 1:2 – Дмитриев, 46.

Химки – Енисей (Красноярск) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Скворцов, 19; 2:0 – Корян, 25; 3:0 – Филин, 64; 4:0 – Мендель, 88.

Чертаново (Москва) – Ротор (Волгоград) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Прудников, 7.

Удаление: Михайлов, 33 – нет.

Чайка (Песчанокопское) – СКА-Хабаровск – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Кацаев, 8; 0:2 – Кацаев (с пенальти), 12.

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