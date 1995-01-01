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    Главный тренер «Армавира» – о пенальти в ворота своей команды на 90-й минуте: «Какой-то мальчик выходит и ставит пенальти, что это такое?!»

    Главный тренер «Армавира» Арсен Папикян прокомментировал судейство в матче 19-го тура ФНЛ с «Химками» (0:1).

    «Игру комментировать вообще не буду, все все видели. Хочется про другое сказать. Мы хоть и маленький провинциальный клуб, но мы играем во второй лиге страны, и такого неуважения к нам со стороны организаторов матча мы не ожидали.

    Сначала к нам вовремя не приехал автобус, мы ждали около часа. Потом нужна была скорая – она тоже не приехала. Перед матчем тоже все было странно. Игроки уже размялись, готовы, а начало игры затянули. Зачем? Почему? Во время игры было не лучше. Мы будто снова попали в 90-е.

    Играешь весь матч на равных с одним лидеров. Всю неделю готовились к игре, двух разовые тренировки в день. И что? Какой-то мальчик выходит и на 90 минуте ставит пенальти! Что это вообще? Если Левников и дальше будет работать на матчах ФНЛ – можно все заканчивать. Это позор», – отметил Папикян.

    • Главный арбитр матча Кирилл Левников назначил пенальти в ворота «Армавира» на 95-й минуте встречи при счете 0:0.
    • «Химки» реализовали удар с «точки» и одержали минимальную победу. Подмосковный клуб идет на втором месте в ФНЛ, имея в своем активе 40 очков.
    • «Армавир» расположился на 14-м месте (20).

    Источник: «СДЗД»

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