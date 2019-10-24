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  • Главный тренер «Армавира» – о пенальти в ворота своей команды на 90-й минуте: «Какой-то мальчик выходит и ставит пенальти, что это такое?!»

Главный тренер «Армавира» – о пенальти в ворота своей команды на 90-й минуте: «Какой-то мальчик выходит и ставит пенальти, что это такое?!»

24 октября 2019, 01:22
4

Главный тренер «Армавира» Арсен Папикян прокомментировал судейство в матче 19-го тура ФНЛ с «Химками» (0:1).

«Игру комментировать вообще не буду, все все видели. Хочется про другое сказать. Мы хоть и маленький провинциальный клуб, но мы играем во второй лиге страны, и такого неуважения к нам со стороны организаторов матча мы не ожидали.

Сначала к нам вовремя не приехал автобус, мы ждали около часа. Потом нужна была скорая – она тоже не приехала. Перед матчем тоже все было странно. Игроки уже размялись, готовы, а начало игры затянули. Зачем? Почему? Во время игры было не лучше. Мы будто снова попали в 90-е.

Играешь весь матч на равных с одним лидеров. Всю неделю готовились к игре, двух разовые тренировки в день. И что? Какой-то мальчик выходит и на 90 минуте ставит пенальти! Что это вообще? Если Левников и дальше будет работать на матчах ФНЛ – можно все заканчивать. Это позор», – отметил Папикян.

  • Главный арбитр матча Кирилл Левников назначил пенальти в ворота «Армавира» на 95-й минуте встречи при счете 0:0.
  • «Химки» реализовали удар с «точки» и одержали минимальную победу. Подмосковный клуб идет на втором месте в ФНЛ, имея в своем активе 40 очков.
  • «Армавир» расположился на 14-м месте (20).

Источник: «СДЗД»
Россия. ФНЛ Химки Армавир Папикян Арсен Левников Кирилл
Комментарии (4)
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subbotaspartak
1571891032
Какой от Армавира судейской коллегии прок? Вот он и не поставить не смог.
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Серёга Краснодарский
1571898542
он все кубинские клубы так судит. это все егоровская банда
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SLADE2019
1571900518
Хотелось по данному интервью услышать мнение Талалаева - восходящей тренерской звезды! А то, что касается других команд, он так красиво рассуждает. Даже количество нарушений чужих игроков считает. Опять-таки, вдвойне непонятно, зачем помогать той команде, которая и так в состоянии решать свои задачи.
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Ruryu
1571906048
Конечно,если пендель левый,то обидно. А с другой стороны,разве 90 мин недостаточно,для того чтоб забить 2-3 мяча?!
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