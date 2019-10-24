Главный тренер «Армавира» – о пенальти в ворота своей команды на 90-й минуте: «Какой-то мальчик выходит и ставит пенальти, что это такое?!»

Главный тренер «Армавира» Арсен Папикян прокомментировал судейство в матче 19-го тура ФНЛ с «Химками» (0:1).

«Игру комментировать вообще не буду, все все видели. Хочется про другое сказать. Мы хоть и маленький провинциальный клуб, но мы играем во второй лиге страны, и такого неуважения к нам со стороны организаторов матча мы не ожидали.

Сначала к нам вовремя не приехал автобус, мы ждали около часа. Потом нужна была скорая – она тоже не приехала. Перед матчем тоже все было странно. Игроки уже размялись, готовы, а начало игры затянули. Зачем? Почему? Во время игры было не лучше. Мы будто снова попали в 90-е.

Играешь весь матч на равных с одним лидеров. Всю неделю готовились к игре, двух разовые тренировки в день. И что? Какой-то мальчик выходит и на 90 минуте ставит пенальти! Что это вообще? Если Левников и дальше будет работать на матчах ФНЛ – можно все заканчивать. Это позор», – отметил Папикян.