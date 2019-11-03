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ФНЛ. «Химки» в меньшинстве обыграли «Текстильщик», «Торпедо» победил «СКА-Хабаровск»

3 ноября 2019, 21:21

Состоялись матчи 21-го тура Первенства ФНЛ. «Химки» в меньшинстве обыграли «Текстильщик» со счетом 2:1. «Торпедо» с тем же счетом в большинстве выиграло у «СКА-Хабаровска».

Чемпионат России. ФНЛ. 21-й тур

Томь – Луч – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Тлупов, 39; 2:0 – Казанков, 55; 3:0 – Сасин, 76; 4:0 – Плетнев, 83.

Нефтехимкик – Армавир – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Петров, 57 (с пенальти); 1:1 – Тучевич, 70; 2:1 – Макаров, 90.

Спартак-2 – Мордовия – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Глушенков, 35; 2:0 – Руденко, 74.

Шинник – Нижний Новгород – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Палиенко, 11; 0:2 – Гаджибеков, 37; 0:3 – Ставпец, 59 (с пенальти); 1:3 – Самодин, 72.

Ротор – Енисей – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Султонов, 45 (с пенальти); 2:0 – Саная, 49; 2:1 – Савичев, 57.

Чертаново – Факел – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Бартасевич, 29; 2:0 – Рудковский, 31; 3:0 – Герчиков, 48; 4:0 – Цыпченко, 58.

Чайка – Балтика – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Безденежных, 24.

Химки – Текстильщик – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Радченко, 23 (в свои ворота); 2:0 – Кухарчук, 53; 2:1 – Юрченко, 81.

Удаление: Нетфуллин, 57 – нет.

Торпедо – СКА-Хабаровск – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Божин, 45; 2:0 – Сергеев, 53; 2:1 – Гаджимурадов, 63.

Удаление: нет – Гаджимурадов, 90.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Томь Луч Нефтехимик Армавир Спартак-2 Мордовия Шинник Нижний Новгород Ротор Енисей Чертаново Факел Балтика Химки Текстильщик Торпедо СКА-Хабаровск
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